تفاصيل غرق عشريني بترعة العواشير البحرية في سوهاج

اعتاد الشاب العشريني السير مساء على ضفاف ترعة العواشير البحرية لمركز جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج، حيث يمتلك والده الأرض المجاورة للترعة، فيسير الشاب بها خاصة بفصل الصيف، ولكنه اليوم انزلقت قدماه بالترعة، حيث اقترب منها أكثر كم ليسقط بها ويلفظ أنفاسه الأخيرة.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن محافظة سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد تلقي بلاغ من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بوجود جثة شاب بترعة العواشير البحرية بمركز جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج.

الانتقال إلى موقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج ووحدة إنقاذ نهري إلى موقع الحادث، حيث تبين بالفحص والانتقال غرق شخص بترعة بناحية العواشير البحرية دائرة مركز جزيرة شندويل، وقد أفادت أوراق الثبوتية وتعرف ذويه عليه عقب انتشال جثمانه بواسطة فرق الإنقاذ النهري، أنه يدعى «محمد. ج. م»، 19 عاما، طالب بجامعة سوهاج، ويقيم بدائرة مركز المراغة بمحافظة سوهاج.

نقل الجثة لمستشفى سوهاج العام

وعقب انتشال الجثة تم نقلها لمشرحة مستشفى سوهاج العام وبسؤال أهليته أفاد عمه المدعو «السيد. م. أ» سن 63 عاما، مزارع، ويقيم دائرة مركز المراغة بمحافظة سوهاج قرر بأنه أثناء سير نجل شقيقه على حافة الترعة بأرضهم الزراعية بناحية العواشير البحرية بدائرة مركز جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج انزلقت قدماه وسقط بها ولعدم إجادته السباحة غرق بها ونفى الشبهة الجنائية، وقد تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.