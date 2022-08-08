نسب الإنجاز بمشروعات «حياة كريمة» في قنا.. 95% بوحدة طب أسرة قرية المفرجية

شهدت محافظة قنا العديد من المشروعات في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تسعى إلى تغيير شكل الريف المصري، لضمان الحياة الكريمة لكافة الأسر، وخاصة في المناطق النائية والفئات الأشد احتياجا، من خلال الارتقاء بمستوى المعيشة والخدمات بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة.

أعمال «حياة كريمة» في مركز قوص بمحافظة قنا

وكشفت مبادرة حياة كريمة، عن نسب الانتهاء من أعمال مشروعاتها التي تتم في مركز قوص بمحافظة قنا، إذ حققت المبادرة العديد من الإنجازات في قطاعات مختلفة، في إطار الخطة الموضوعة لإنجازها على أرض الواقع في إطار المبادرة الرئاسية، مؤكدة أن العمل ما زال متواصلًا في المحافظة، وشتى محافظات الجمهورية من أجل استكمال الخطة الموضوعة للبناء والتنمية الشاملة.

متابعة أعمال المشروعات

وأشارت المؤسسة، إلى أن هناك متابعة ميدانية من قبل مبادرة حياة كريمة، للمشروعات الجاري تنفيذها على أرض الواقع لخدمة أهالي مركز القوص، في أكثر من قطاع، مشيرة إلى إنجاز نسبة كبيرة من وحدة التضامن الاجتماعي بقرية العيايشا، وكذلك الوحدة اللي يجرى تنفيذها بقرية الشعراني.

الانتهاء من أعمال نقطة اسعاف جراجوس

وكشفت المؤسسة عن نسب إنجازات المشروعات التي يتم تنفيذها في القوص إذ جرى الانتهاء من 95% من وحدة طب الأسرة بقرية المفرجية، 85% من مبنى التضامن الاجتماعي بقرية العيايشا، 65% من مبنى التضامن الاجتماعي بقرية الشعراني، الانتهاء من أعمال نقطة إسعاف قرية جراجوس بنسبة 100%، 70% من أعمال مركز طب الأسرة بقرية حجازة قبلي، 85% من أعمال مركز شباب متطور بقرية الخرانقة، 98% من أعمال الوحدة البيطرية بقرية جراجوس، 95% من أعمال وحدة طب وصح الأسرة بقرية الشعراني.