تنسيقية شباب الأحزاب: وجهنا بتوفير حياة كريمة لكبار السن بالقانون

قال النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية أخذت قرارًا بإجراء حوار مجتمعي حول كل القوانين الصادرة، مؤكدًا أن القانون الخاص بكبار السن جعلهم ينزلون إلى كبار السن في الشوارع والقهاوي ومختلف الوزارات، وتم التركيز على طلبين: الأول حول الصحة والثاني حول قانون المعاشات، مشيرًا إلى أن قوانين المسنين سوف توفر معاشات ثابتة لكبار السن الذين لا يحصلون على معاش.

عدد دور رعاية كبار السن في مصر

وأضاف «فتحي»، خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أنه تم الاطلاع على دور الرعاية التي وصل عددها إلى 168 دارًا على مستوى 24 محافظة، وطالبت التنسيقية بتطوير هذه الدور وفقًا لتوجيهات وملاحظات وُجهت إلى وزارة التضامن الاجتماعي.

تعرُّض كبار السن للمشقة في البنوك

وأوضح وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن كثيرًا من كبار السن يتعرضون لمشقة أثناء التواجد في البنوك لإنهاء معاملاتهم لذا يجب أن يتم توفير بيئة مناسبة لهم، وكذلك مختلف الشركات، مشيرًا إلى أنه سيتم نظر قانون كبار السن في شهر أكتوبر المقبل من أجل تقديم حياة أكثر راحة وعناية بكبار السن، متابعًا: «المسن بيبدأ من 65 سنة والقانون يقدم مزايا للأجنبي وإحنا اجتمعنا مع كل الوزارات الخدمية، والقانون كمان ركز بتطوير 199 ناديًا للمسنين بجمهورية مصر العربية وكمان القانون ركز على فكرة تدريب الشباب بحيث يكون رفيق المسن بأجر».