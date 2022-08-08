حنان مطاوع تنشر صورة مع والدتها: أعز ما ليا.. ربنا يباركلي في عمرك

نشرت الفنانة حنان مطاوع، صورة رفقة والدتها الفنانة سهير المرشدي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعلقت: «أعز ما ليا .. ربنا يباركلي في عمرك» .

ابتعاد سهير المرشدي عن الوسط الفني

وابتعدت الفنانة سهير المرشدي عن الوسط الفني منذ فترة، وأصبحت دقيقة في اختيار أدوارها، وعن سبب ابتعادها عن الفن، قالت ابنتها الفنانة حنان مطاوع: «ماما غيورة جدًا على مسيرتها الفنية، ودايما بتقول إيه اللي يخليني أنزل إلا لو خطوة أو إضافة ليا، مش هنزل لمجرد الشغل، وهي متعففة جدًا، وعايزة دايمًا دور يستفزها عشان تشوفه وتعمله».

آخر أعمال الفنانة حنان مطاوع

وشاركت حنان مطاوع في رمضان الماضي بمسلسل «وجوه» الذى يمثل أول بطولة مطلقة لها بدراما رمضان 2022، وحقق المسلسل نجاحا ملحوظا بعد عرضه في السباق الرمضاني، وتنقسم أحداثه لحكايتين كل منهما 15 حلقة، فالحكاية الأولى كانت تمثل شخصية «سلمى» وعنوانها «وش تالت»، والحكاية الثانية تحت عنوان «ميتا فيرس».

وكشفت حنان عن تفاصيل علاقة ابنتها بوالدتها، قائلة: «زي ما كنت بقول إن ماما أم عظيمة لقيتها كمان جدة سكر، طول الوقت بيلعبوا مع بعض، ويتنقاشوا، أنا بضحك لما أدخل في مناقشات بينهم، أماليا 2 ونص بس وبتقول كلام غير منطقي، بس بتكون دايما حريصة تتكلم معاها وتتناقش معاها».