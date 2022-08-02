«الزراعة»: الدولة وفرت البيض والفراخ بأسعار مناسبة رغم الأزمات

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة حريصة على تنمية قطاع الزراعة منذ عام 2014، واتجهت لاستصلاح الأراضي، مبينا أن سعر بيض المائدة حاليا، 56 جنيها من المصانع، و58 في منافذ وزارة الزراعة، ووطنية وغيرها من المنافذ.

توافر كميات كبيرة من المنتجات

وأضاف «القرش» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، مساء اليوم، على فضائية «CBC»، وتقدمه الإعلاميات هبه الأباصيري ومنى عبدالغني وإيمان عز الدين، أن توافر كميات كبيرة من المنتجات، ساعد على تقليل الأسعار، وهذا جاء بعد تطوير المزارع في ظل المشروعات التي تنفذها الدولة المصرية.

وأوضح أن نتيجة جهود الدولة، لم يشعر المواطن بارتفاع أسعار كبيرة في السلع الغذائية، رغم جائحة فيروس كوورنا المستجد كوفيد 19، والحرب الروسية الأوكرانية، لافتا إلى أنه من الصعب أن يتلاعب التجار في الأسعار مع توافر كثير من المنتجات، وأن هناك دور كبير تؤديه وزارة الزراعة في توفير المنتجات.

سعر الفراخ وصل إلى 26 جنيها

وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن سعر الفراخ وصل إلى 26 جنيه للفرخة الحية، ويصل الكيلوا أيضا إلى 26 جنيه مبينا أن هذا السعر قليل، موضحا أن سعر قد يرتفع إلى 30 جنيه في أصعب الأوقات، متابعا: «البيض كله مفيد مش هيفرق أبيض من أحمر زي ماالناس بتظن».