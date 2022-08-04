«الزراعة»: المنتج المصري صمد في وجه أزمة كورونا.. «منافذنا مش فاضية»

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة في وزارة الزراعة، إن المنتج المصري صمد وواجه أزمة كورونا: «العديد من دول العالم حولنا يسافر مواطنوها عشرات الكيلو مترات حتى يستطيعون توفير مادة غذائية مثل البروتين الحيواني بمصارده المتعددة، ولكن في مصر لم تفرغ المنافذ التسويقية من المواد الغذائية، ولن تفرغ بالتكاتف مع المنتِج والمربي المصري».

وأضاف سليمان في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وجومانا ماهر، أن هناك ارتفاع أسعار مبرر ومقبول وله أسبابه وهو ما يوجد في المزارع، ولكن هناك ارتفاع أسعار غير مبرر ومقبول تدخلت الدولة بقوة وحزم للتعامل معه.

زيادة تكاليف الإنتاج

وتابع: «لسنا منعزلين عن العالم، كل مصروفات التشغيل وتكاليف الإنتاج زادت بحد أدنى 50%، وهناك زيادات تصل إلى 100% و120% و150%، ومعظم الدول في العالم عندما تكون هناك زيادة على مدخلات الإنتاج يتحملها المستهلك، لكن الدولة المصرية تحملت الكثير من الزيادة والأعباء».

أزمتان في الفترة الأخيرة

وأردف: «مررنا بأزمتين في الفترة الأخيرة، جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، ففي جائحة كورونا كانت توقعاتنا من خلال ما لدينا من سجلات وقواعد بيانات أن يتم إنتاج لحوم حمراء بنسبة 52% وعلينا استيراد 48% في الخارج، وفي نهاية السنة حافظ المنتج والمربي المصري على الإنتاج بل وزاد عليه بما يصل إلى نسبة 55% و60%، رغم أن العالم كان يعاني من إتاحة مثل هذه الكميات».