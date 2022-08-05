«الزراعة»: تنفيذ 18 مدرسة حقلية واجتماع لوضع رؤية حول المحاصيل الاستراتيجية

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، «الإنفوجراف الأسبوعي»، في نسخته رقم 102، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة.

وسلط الإنفوجراف الضوء على الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لصياغة رؤية لأسعار توريد المحاصيل الزراعية، وشارك بالحضور عبر تقنية الفيديو كونفرانس، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وعلي السيسي رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية.

وعقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع قيادات الوزارة بشأن وضع رؤية المحاصيل الاستراتيجية خلال الموسم الجديد، مع التأكيد على التوسع في الزراعة التعاقدية، لتشجيع المزارعين على توريد محاصيلهم.

كما أكد السيد القصير أنّ الصادرات الزراعية المصرية بلغت أكثر من 4.1 مليون طن بزيادة لأول مرة عن نفس الفترة من العام السابق ‏2021 سواء من حيث الكمية أو القيمة، كما أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، الانتهاء من إعطاء أكثر من 2.7 مليون جرعة ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع خلال الحملة والتي بدأت 14 يوليو الماضي.

كما أصدر معهد الأراضي والمياه والبيئة تقريرا يتضمن الأنشطة الخدمية والبيئية والبحثية والإرشادية وورش العمل والتعاون الدولي الخاصة بالمعهد خلال شهر يونيو الماضي، كما نظم معهد بحوث وقاية النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية برنامجًا تدريبيًا حول الاستخدام الآمن للمبيدات خلال الفترة من 24 إلى 26 يوليو 2022 بمحطة بحوث شندويل بسوهاج.

تنفيذ 18 مدرسة حقلية وندوة إرشادية

وانتهى المعمل المركزي لأبحاث وتطوير نخيل البلح، التابع لمركز البحوث الزراعية بـ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من تنفيذ 18 مدرسة حقلية وندوة إرشادية، في 5 محافظات خلال شهر يوليو الماضي، كما نفذ معهد بحوث أمراض النباتات برنامج تدريبي حول المكافحة المتكاملة بين الحاضر والمستقبل خلال الفترة من 31 يوليو وحتى 3 أغسطس الجاري.

وأكد الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان أن حديقة الحيوان بالجيزة تستقبل المواطنين طوال أيام الأسبوع خلال الإجازة الصيفية، مشيرا إلى تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والوقاية والتحصينات المقررة بصفة دورية للحيوانات ضد الأمراض والاوبئة، كما قام الدكتور نعيم مصيلحى المنسق الوطني لمشروع تعزيز القدرة على الموائمة في البيئات الصحراوية «برايد»، بالمتابعة الميدانية على أرض الواقع للأنشطة التي ينفذها المشروع بمحافظة مطروح في المنطقة الممتدة من غرب الضبعة وحتى السلوم.

وخلال هذا الاسبوع أطلق صندوق التأمين على الثروة الحيوانية عددا من القوافل البيطرية بقرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية، لاستعراض وتوضيح مزايا التأمين الصحي على الماشية لدى الصندوق، كما تم الإعلان عن التأمين على عدد 2810 رؤوس ماشية بدائرة محافظة الفيوم خلال يومي 1و2 أغسطس.

كما زار الدكتور رضا محمد علي مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية البرامج البحثية للمحاصيل الصيفية والاكثارات بمحطة بحوث سخا، كذلك تفقد الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، والدكتور أحمد عصام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، أعمال محطات الإعداد والغربلة بمحافظتي الغربية والمنوفية، للوقوف على استعدادات تجهيز تقاوي محصول القمح للموسم الجديد.

دورة تدريبية لخريجي كليات الزراعة والطب البيطري

كما نفذ المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية الدورة التدريبية للفائزين بمسابقة المعمل العلمية الرمضانية من طلاب وخريجي كليات الزراعة والطب البيطري وبعض العاملين بالقطاع الخاص حيث تم تنفيذ التدريب على مدار يومين متتاليين لأكثر من 14 متدربًا تم خلالهما تدريب الفائزين داخل أقسام المعمل المختلفة، كما وقع المعمل، بروتوكول تعاون مع مركز الزراعات التعاقدية، بهدف التوسع في الخدمات التي يقدمها المعمل لخدمة القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي وصغار المنتجين، كما أعلن المعمل، إصدار 6500 شهادة بنتائج تحليل العينات التي تم استلامها من العملاء خلال هذا الاسبوع.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، إنفوجرافا وفيديو باسم «الزراعة في أسبوع»، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن إنفوجراف وفيديو كل ثلاثاء.