اليوم.. تكريم محمد صبحي بنادي الصيد المصري في بورسعيد بحضور المحافظ

يكرم نادي الصيد المصري ببورسعيد الفنان محمد صبحي اليوم الأحد في السابعة مساء بحضور محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، ويعقب التكريم ندوة ولقاء مفتوح مع أعضاء النادي ومبدعي وفناني ومثقفي محافظة بورسعيد، تزامنا مع الذكرى السادسة لافتتاح قناة السويس الجديدة.

تكريم الفنان محمد صبحي

وقالت رجاء شادوفة مقرر اللجنة الثقافية في بيان صحفي صادر اليوم، إن أطفال النادي سوف يستقبلون الفنان محمد صبحي بأغنية «بابا ونيس»ـ وبعدها تبدأ مراسم التكريم وكلمات الترحيب بالفنان من قبل المحافظ، ثم المهندس عبدالله غراب رئيس مجلس الإدارة، وتقدم اللقاء والتكريم كمذيعة ربط الدكتورة دينا عساف.

ويعقب ذلك لقاء مفتوح للاستماع إلى مشوار محمد صبحي كقدوة مؤثرة بالمجتمع المصري، وينتهي اللقاء بصورة تذكارية مع أعضاء النادي وقياداته.

خلال اللقاء سيُمنح الفنان محمد صبحي درعًا باسم اللجنة الثقافية بالنادي، ودرع باسم مجلس الإدارة بالدقي وهدية تذكارية من أعضاء وعضوات اللجنة الثقافية عبارة عن بورتريه فحم بالألوان.

اختبارات فرقة استوديو الممثل

يذكر أن الفنان محمد صبحي يجري حاليا اختبارات لاختيار مواهب جديدة لفرقة استديو الممثل، كما سيبدأ قريبا بروفات مسرحيته الجديدة «عيلة اتعملها بلوك»، التي مقررا عرضها مع بداية الموسم الشتوي لتكون ثاني مسرحية في التعاون بين محمد صبحي والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكان قد عقد صبحي مؤخرا مؤتمرا صحفيا كشف من خلاله عن خطته خلال الفترة المقبلة، حيث إنه يجهز لفيلم سينمائي ومسلسل تليفزيوني وعرض 3 مسرحيات بالإضافة إلى تقديم الموسم الثاني من برنامجه الخاص.