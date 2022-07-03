السديس يعلن جاهزية كسوة الكعبة المشرفة لهذا العام

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، جاهزية كسوة الكعبة المشرفة لهذا العام 1443هـ.

وأكد السديس، أن كسوة الكعبة المشرفة قد حِيكت في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، وفق أعلى المعايير والمواصفات، مبينا أنها نتاج عام كامل من العمل الدؤوب والاهتمام بأدق التفاصيل التي أدت لجاهزيتها في هذه الحلة وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

خادم الحرمين حريص على العناية بقبلة المسلمين

ونوه السديس بحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود على خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما والعناية بقبلة المسلمين.