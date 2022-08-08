بكين تعلن استمرار مناوراتها العسكرية حول تايوان: واشنطن سبب الوضع المتوتر

أعلنت «بكين»، استمرار مناوراتها العسكرية حول تايوان، وقالت إنَّ «واشنطن» هي من تسببت الوضع المتوتر في مضيق تايوان. وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الصيني «وانج يي»، إنَّ التدريبات التي يجريها جيش بلاده شفافة ومهنية وتتماشى مع القانونين الصيني والدولي.

ويوم الخميس الماضي، بدأت الصين، تدريبات عسكرية، باستخدام الصواريخ والطائرات والسفن الحربية على خلفية زيارة رئيسة مجلس «النواب» الأمريكي نانسي بيلوسي، إلى جزيرة تايوان، يوم الأربعاء الماضي.

كما أعلنت الصين تمسكها بتعليق المباحثات العسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية احتجاجا على زيارة رئيسة مجلس «النواب» الأمريكي، نانسي بيلوسي لجزيرة تايوان، يوم الأربعاء الماضي.

وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلامية صينية رسمية أن الجيش الصيني سيقوم الآن بإجراء تدريبات عسكرية بشكل منتظم شرق الخط الأوسط لـ«مضيق تايوان»، وأشار التلفزيون المركزي الصيني في مقال، أمس الأحد، إلى أنَّ مناورات«بكين» العسكرية أظهرت أن ما يسمى بالمياه الإقليمية لتايوان غير موجودة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

التليفزيون الصيني: الأسطول يبحر في المياه الإقليمية الخاصة

وأضاف التليفزيون الصين، أنَّ تايوان جزء من الصين، والأسطول الصيني يبحر في مياهه الإقليمية الخاصة. وفي وقت سابق، شدد وزير الخارجية الصيني، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماعات وزراء خارجية قمة شرق آسيا، على أن بكين ستحمي بحزم سيادة الصين ووحدة وسلامة أراضيها، وستردع «واشنطن» بحزم عن استخدام تايوان لاحتواء الصين.

وزير الخارجية الصيني: «بكين» ستحطم بحزم وهم تايوان بالاستقلال

وأشار «يي»، إلى أنَّ الصين ستحطم بحزم وهم السلطات التايوانية بالسعي إلى الاستقلال بالاعتماد على دعم الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي سياق متصل، أثار إعلان تجاري لشركة «مارس ريجلي» الأمريكية لألواح الشوكولاتة التي تنتجها من صنف «سنيكرز»، ضجة في الصين، بسبب وصفها في الإعلان التجاري تايوان بـ الدولة.

وفي وقت لاحق، اعتذرت الشركة الأمريكية، مؤكّدة حرصها على احترام السيادة الصينية.