جولة لوزير الإسكان بالقاهرة الجديدة لمتابعة مشروعات المرافق والطرق «صور»

قام الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بجولة تفقدية بمدينة القاهـرة الجديدة، رافقه خلالها اللواء محمد عصام، مساعد الوزير والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس أمين غنيم، رئيس الجهاز.

وتقفـــــد الوزير فى الجولة عددا من مشروعات المرافق والطرق الجاري تنفيذها بمدينة القاهرة الجديدة، بدأها بمتابعة الموقف التنفيذى لخطوط الانحدار للصرف الرئيسى (التجمع الأول) بمدينة القاهرة الجديدة خط (محطة 7) طريق التسعين الشمالي قطر 1800 مم حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 85% وخط (محطة 3) حديقة النصر بقطر (800مم) وخط محطة 1 حديقة الطفل بقطر 1400مم، وخط الميراج قطر 1200مم وخط البنفسج طريق يوسف السباعي قطر 1400ممووجه الوزير بسرعة إنجاز الأعمال بأعلى جودة وتكثيف العمل مع إضافة أطقم أخرى للمواقع لسرعة الإنجاز.

كما قام الدكتور عاصم الجزار بجولة في المحاور الرئيسية بالمدينة، وأكد ضرورة الاهتمام بالنظافة والزراعة وإزالة الإشغالات أولا بأول بجميع محاور مدينة القاهرة الجديدة.

كما وجه وزير الإسكان بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان المختلفة الجاري تنفيذها بالمدينة، مع الاهتمام بجودة التنفيذ، والالتزام بالبرامج الزمنية، حيث تشهد المدينة حاليا تنفيذ عدد كبير من الوحدات السكنية لمختلف شرائح الدخل.