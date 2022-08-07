من حين لآخر، تطرح وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عدد كبير من قطع الأراضي، بمساحات وأسعار مختلفة، داخل المدن الجديدة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك لمواجهة جشع التجار، الذين يستغلون المواطنين الراغبين في الحصول على قطعة أرض، داخل واحدة من المدن الجديدة.

وأحيانًا يتم إلغاء حجز قطعة أراضٍ مخصصة للمواطنين قبل استلامها داخل المدن الجديدة، ويتساءل البعض عن موقف العميل في هذه الحالة.

موقف التنازل بالمدن الجديدة قبل استلامها

تستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، موقف التنازل عن حجز أراضي «الإسكان» بالمدن الجديدة قبل استلامها، وفقا لوزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفقا لوزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في حالة إلغاء الحجز قبل استلام الأرض، يتم خصم «1% مصاريف إدارية + 0.5% مجلس أمناء المدينة» من إجمالي ثمن الأرض.

كما حددت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عدد من الحالات، يتم خلالها إلغاء التخصيص للعميل المتقدم لحجز قطعة أرض ضمن الطرح، والتي تتمثل في:

- عدم سداد قسطين متتاليين يتم إلغاء التخصيص وسحب قطعة الأرض.

- التصرف في الأرض بأي شكل من أشكال التصرف للغير، دون موافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول.

- تغيير الغرض المخصص من أجله الأرض أو العقار، دون موافقة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

اكتشاف أي مخالفات للحجز في كراسة الشروط

- اكتشاف أو ظهور أي مخالفات لشروط الحجز أو المواد الواردة بكراسة الشروط، دون حاجة إلى تنبيه أو استصدار حكم قضائي.

- عدم قيام الطرف الثاني «العميل» باستكمال سداد نسبة الـ 35 % من إجمالي ثمن الأرض، إضافة إلى 1% مصاريف إدارية، و0.5% مجلس أمناء المدينة من إجمالي ثمن الأرض خلال المدة المحددة بكراسة الشروط.

- عدم استلام العميل قطعة الأرض في الموعد المحدد، لأن في هذه الحالة يعد ذلك عدولاً عن التخصيص، وتطبق قواعد إلغاء التخصيص، دون حاجة إلى إنذار أو إخطار أو استصدار حكم قضائي.