«الأرصاد»: نسب الرطوبة مستمرة في الارتفاع بسبب منخفض الهند الموسمي

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم، موضحة أن نسب الرطوبة مستمرة في الارتفاع، حيث تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي، تصاحبه كتل هوائية أغلبها قادم من البحر المتوسط، ما يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة بما يتجاوز 95% على السواحل الشمالية و90% على القاهرة الكبرى.

نسب الرطوبة مرتفعة نهارًا وليلًا

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وهدير أبو زيد: «نسب الرطوبة مرتفعة ونشعر بها في النهار والليل، وهي عامل مهم جدا في إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى استمرار تكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة».

الشبورة المائية تتكون في الساعات المتأخرة من الليل

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «تتكون الشبورة المائية في الساعات المتأخرة من الليل وتستمر حتى سطوع أشعة الشمس، أي تبدأ من الساعة الثالثة فجرا وتنتهي في السادسة صباحا».

السعودية تعرضت لسقوط أمطارًا غزيرة وصلت إلى حد السيول

وحول تأثر مصر بالتقلبات الجوية التي حدثت في المملكة العربية السعودية، أوضحت عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن بعض مناطق المملكة تعرضت لسقوط أمطار غزيرة وصلت إلى حد السيول، لكن مصر مختلفة تماما، حيث نتأثر بكتل هوائية قادمة من ارتفاع الحزام المداري وبخاصة في المناطق الجنوبية، ولكن تتأثر المناطق الشمالية بامتداد مخفض الهند الموسمي، وبالتالي لن نتأثر بسيول السعودية، وفرص الأمطار في مصر خفيفة جدا في بعض مناطق حلايب وشلاتين.