الأرصاد: مصر بعيدة عن موجات الحرارة المرتفعة الموجودة بالخليج وأوروبا

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس بجمهورية مصر العربية مستقر والمناخ في المعدلات الطبيعية، وتتراوح الدرجات على القاهرة الكبرى بين 34 و35 درجة مئوية، لكن مع ارتفاع نسبة الرطوبة التي تصل على المحافظات الشمالية بنسبة 95% وعلى البحري إلى 85% فإن هناك إحساسا بمزيد من درجات الحرارة على القاهرة لتصل إلى 39 درجة مئوية.

نشاط للرياح على مدار اليوم

وأضافت «شاكر» خلال تصريحات في النشرة الإخبارية على قناة «TEN»، أن الطقس مساء يكون معتدلا ومائلا للحرارة مع وجود نشاط للرياح على مدار اليوم لتلطيف الجو، بالإضافة لوجود شبورة على الطرق الزراعية والسريعة لكن تنقشع مع سطوح الشمس، وهناك فرص لسقوط أمطار رعدية على حلايب وشلاتين ومرسى علم وكاترين وهناك بعض الرمال المثارة، مبينا أن مصر بعيدة عن موجات الحرارة المرتفعة التي تظهر في الخليج ودول أوروبا خلال الوقت الحالي.

تغير المناخ المستمر

وأوضحت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه غير معتاد سقوط الأمطار في هذا الوقت من العام خاصة في مصر ولكن تكرر سقوط الأمطار عام 2020 و2021 بسبب التغير المناخي الذي تشهده دول العالم المختلفة، مع وجود سيول في عمان والسعودية والإمارات، وتأثرت دول العالم المختلفة بهذه التغيرات المناخية لتظهر الأمطار ودرجات الحرارة المرتفعة في كثير من الدول بشكل مبالغ فيه.