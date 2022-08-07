الأرصاد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة.. وارتفاع نسب الرطوبة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة بنحو درجة عن أمس، ويتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 34 مئوية، لكن استمرار ارتفاع نسب الرطوبة نهارا وليلا، ما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، والشعور بالأجواء الحارة الرطبة في فترات النهارعلى القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية.

أجواء شديدة الحرارة جنوب البلاد

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم أحمد عبدالصمد وهدير أبوزيد، أنّ الأجواء ستظل شديدة الحرارة على المحافظات الموجودة في جنوب البلاد، مثل جنوب وشمال الصعيد وبعض المناطق من جنوب سيناء، خاصة أنّ هناك زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس.

الرطوبة وارتفاع درجات الحرارة

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ نسب الرطوبة تجعلنا نشعر بشكل أكبر بارتفاع درجات الحرارة، بحيث تكون درجة الحرارة المحسوسة أعلى من المعلنة، بنحو 2 إلى 4 درجات، على اختلاف نسب الرطوبة من منطقة لأخرى، وتكون السواحل الشمالية أعلى نسب رطوبة وتصل فيها من 90% إلى 95%، كما أنّ نسب الرطوبة في القاهرة الكبرى تتجاوز 85%.