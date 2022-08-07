الأرصاد: طقس اليوم حار رطب والفرصة مهيأة لسقوط أمطار (صور)

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم، موضحة أنّ درجات الحرارة ما زالت تتراوح بين 34 و35 درجة مئوية على محافظة القاهرة الكبرى، لتكون درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعة لها خلال هذا الوقت من العام.

الأجواء تسودها طقس حار رطب على شمال البلاد

وشرحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك»، أنّ الطقس يكون حار رطب على شمال البلاد، وطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، موضحة أنّ الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، حيث ما زالت الفرص قائمة على مناطق حلايب وشلاتين وعلى أقصى جنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية والتي متوقع أن تكون كما يلي:

القاهرة 34 - 25

الإسكندرية 32 - 24

وادي النطرون 34 - 24

طنطا 34 - 25

شبين الكوم 34 - 25

دمنهور 33 - 24

بلطيم 31 - 25

مطروح 31 - 24

السلوم 32- 21

سيوة 37 - 23

بورسعيد 32- 25

دمياط 32 - 25

الزقازيق 34 - 25

المنصورة 34 - 25

الإسماعيلية 35 - 24

السويس 35 - 24

العريش 32 - 24

رفح 32 - 24

رأس سدر 37 - 25

نخل 36 - 22

نويبع 38 - 27

طابا 36 - 27

كاترين 35 - 19

الطور 40- 26

شرم الشيخ 41- 29

الغردقة 40 - 28

مرسى علم 39 - 28

الفيوم 37 - 24

بني سويف 36 - 24

المنيا 36 - 24

أسيوط 37- 24

سوهاج 37 - 25

قنا 41- 27

الأقصر 42 - 28

أسوان 43 - 29

إدفو 43 - 28

أبو سمبل 42 - 28

الوادي الجديد 41 - 26

شلاتين 39 - 29

أبو رماد 39 - 28

حلايب 35 - 26

رأس حدربة 35 - 27