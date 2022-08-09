بعد رحلة علاج 8 شهور.. وفاة المتولي الحمادي بعد معاناة مع التليف الرئوي

توفي أمس الإثنين المتولي الحمادي، صاحب الـ44 عاماً، وابن محافظة كفر الشيخ، الذي كان يعاني من التليف الرئوي الحاد منذ أكثر من 8 أشهر، وكان يحتاج إلى زراعة رئة عاجلة، حيث كان يعيش على أسطوانات الأكسجين.

وقال البيلي الحمادي، شقيق «المتولي»، لـ«الوطن»، إن شقيقه توفي في الساعات الأولي من صباح أمس الإثنين بعد أزمة تنفسية مفاجئة، متابعاً: «كان كويس على الأكسجين وفجأة أُصيب بأزمة تنفسية ومات على طول وكنا متوقعين إن ده يحصل في أي وقت لأن الرئة كانت منتهية تقريباً».

وأضاف «الحمادي»، «أخويا دخل مستشفى الجامعة في كفر الشيخ وخرج منها من حوالي أسبوعين، وأهل الخير اشتركوا واشتروله جهاز توليد أكسجين لأنه كان بيستخدم حوالي 11 أسطوانة أكسجين في اليوم وتكلفة الأنبوبة الواحدة 100 جنيه يعني في الشهر 330 أنبوبة بمبلغ 33 ألف جنيه، وكنا على أمل إن وزارة الصحة تلحق تزرعله رئة بس مفيش نصيب والأجل انتهى».

وأوضح «الحمادي»، أنه شييع جنازة شقيقه ظهر الإثنين، ودفنه بمقابر الأسرة بمدينة بيلا، مستكملاً حديثه: «ربنا كرمه وارتاح من المرض كان طيب وغلبان أوي ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويجعل مرضه في ميزان حسناته ويا ريت الناس كلها تدعيله».

كانت جريدة «الوطن» قد نشرت قصة «المتولي الحمادي» ومعاناته من التليف الرئوي الحاد في 25 يوليو الماضي.