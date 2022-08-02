شخص يعثر على 50 ألف جنيه ويردها لصاحبها في كفر الشيخ: «بعلم ولادي الأمانة»

ضرب هاني منصور، صاحب الـ45 عامًا، تاجر سيارات يُقيم بمدينة كفر الشيخ، مثالاً مشرفاً في الأمانة، بعدما أعاد مبلغًا ماليًا قدره 50 ألف جنيه لشخص فُقد منه المبلغ أمام أحد البنوك.

إعادة المبلغ لصاحبة

«منصور» لم يتردد لحظة في إعادة المبلغ لصاحبه، ولم يُفكر للحظة واحدة في الاحتفاظ به لنفسه، وتعامل سريعًا مع الموقف، وسارع الفور ليلحق بصاحب المبلغ قبل مغادرته محافظة كفر الشيخ، وأعاده إليه، وقدم صاحب المبلغ الشكر له على أمانته.

تفاصيل العثور على المبلغ المالى

وقال من «منصور»، في حديثه لـ«الوطن»، «أنا كنت موجود في البنك الأهلي بمدينة كفر الشيخ وكان في راجل بيسحب مبلغ من المال والمبلغ وقع منه قدام البنك ومحسش بده والراجل ركب تاكسي ومشي وأنا لقيت المبلغ وعلي طول ركبت تاكسي ومشيت وراه لحد ما لقيته في محطة قطار كفر الشيخ».

ويضيف «منصور»، «أول الراجل ما شافني روحه ردت فيه وقعد يعيط ويبوس فيا ويشكرني وكان عايز يديني فلوس بس أنا رفضت طبعاً لأني الحمد لله مش محتاج ليها وربنا يغنينا ويرزقنا بالحلال، وردود أفعال الناس اللي كانت موجودة كانت جميلة وكفاية دعوات الناس ليا».

درس لأولاده

وتابع «منصور»: «حكيت لأولادي على الواقعة دي علشان أعلمهم الأمانة وبحاول أغرس فيهم دايمًا الأمانة والشرف والحفاظ على حقوق الآخرين»، مشيرًا إلى أنه تعرض عدة مرات لمثل هذا الموقف وكانت مبالغ مالية بسيطة وجرى ردها إلى أصحابها أيضًا، لافتاً إلى أنه يُطالب أولاده دائمًا بالسير على نهجه، ويُحافظوا على أمانات الغير، ومن يجد منهم شيئاً عليه أن يبحث عن صاحبه ويرده إليه على الفور.