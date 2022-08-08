بوابة الحكومة المصرية تنسيق 2022.. اعرف خطوات التسجيل

تزامنًا مع إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، أصبح اهتمام طلاب وأولياء أمور الثانوية العامة، البحث عن رابط بوابة الحكومة المصرية تنسيق 2022، عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، وذلك للاستعلام عن موقع التنسيق وتسجيل الرغبات من خلاله، فور بداية تسجيل المرحلة الأولى من التنسيق.

وأتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط موقع التنسيق لهذا العام 2022 عبر بوابة الحكومة المصرية، التي يمكن من خلالها زيارة رابط موقع التنسيق 2022.

رابط بوابة الحكومة المصرية تنسيق 2022

كما يتم إجرء التسجيل التجريبي لاختبارات القدرات عبر بوابة الحكومة المصرية تنسيق 2022 للكليات التي تشترط للالتحاق بها أداء اختبارات القدرات.

«الوطن» تستعرض، خلال السطور التالية، رابط بوابة الحكومة المصرية لتنسيق 2022، وخطوات تسجيل الرغبات، وفقًا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يمكن زيارة بوابة الحكومة المصرية تنسيق 2022، من خلال الضغط على هذا الرابط.

خطوات التسجيل على بوابة الحكومة المصرية تنسيق 2022

1- تبدأ خطوات التسجيل على بوابة الحكومة المصرية تنسيق 2022 من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لموقع التنسيق، ثم اختيار الشعبة.

2- تسجيل الرغبات للكليات المختلفة، سواء داخل الجامعات الحكومية أو الخاصة.

3- في حالة الرغبة في الالتحاق بإحدى الكليات التي تتطلب أداء اختبارات القدرات، يتم تسجيل أماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها، وتسجيل مواعيد أداء اختبارات القدرات.

الكليات التي لها اختبارات قدرات 2022

كما حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عددًا من الكليات التي يتطلب الالتحاق بها أداء اختبارات القدرات، وتشمل «كليات الإعلام، كليات التربية الموسيقية، كليات التربية النوعية، كليات الفنون الجميلة، كليات التربية الفنية، كليات الفنون التطبيقية، كليات التربية الرياضية، الكليات التكنولوجية، الكلية المصرية الصينية بجامعة قناة السويس، كليات التمريض».