المرحلة الأولى تنطلق الخميس.. تفاصيل تنسيق الجامعات 2022 «فيديو»

يترقب الكثير من طلاب الثانوية العامة تنسيق القبول بالجامعات 2022، سواء للالتحاق بالجامعات الحكومية أو الأهلية أو التكنولوجية أو الدولية أو الخاصة أو المعاهد، والتي يكشف تفاصيلها الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، وذلك خلال تصريحات تلفزيونية له في عدد من القنوات، والتي جاءت كالتالي:

- امتحانات القدرات منتظمة منذ أسبوعين من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، وبداية المرحلة الثانية الخميس المقبل، ولمدة 5 أيام.

- الجامعات تستعد بداية من الخميس المقبل لاستقبال من يرغب من الطلاب للذهاب لمعامل الحاسبات الآلية بالجامعات الحكومية لملء رغبات تنسيق الجامعات 2022.

- عدم التفريط في الرقم السري الخاص بالطالب لتقديم رغباته.

- انطلاق حملة توعوية للطلاب من خلال صفحة الوزارة ووسائل الإعلام المختلفة، لتحليل أهم 20 خطأ يقع فيها الطلاب بالسنوات الماضية خلال عملية التنسيق، وتقديم إجابات شافية من خلال دليل إرشادي في شكل سؤال وجواب.

- نشر فيديو توضيحي عبر صفحة الوزارة يوضح للطلاب كيفية التنسيق الإلكتروني، إضافة لإنفوجرافات توضيحية لشرح مبسط خطوات التنسيق الإلكتروني واختيار الرغبات ومراعاة التوزيع الجغرافي.

نظام القبول بالجامعات الأهلية والدولية والتكنولوجية

من ناحية أخرى، قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن هناك نظم متعددة للقبول بالجامعات في مصر، فعلى سبيل المثال القبول بالجامعات الأهلية تجعل مجموع الطالب في الثانوية العامة يمثل بنسبة 70% بينما النسبة المتبقية تتخصص لاختبار معرفي ومهاري بالنسبة للطالب، وهذا النظام مطبق منذ ثلاث سنوات.

ولفت «عبدالغفار»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن الجامعات الدولية تتخذ نفس نظام القبول المتبع في الجامعة الأم، بينما الجامعات التكنولوجية تنظم اختبارات قدرات للمعلومات التخصصية التي تؤهل الطالب للالتحاق بهذه الجامعات.

برامج دراسية بالجامعات الحكومية والخاصة

وأشار إلى أن هناك بعض البرامج الدراسية في الجامعات الحكومية والخاصة عقب دخول الطالب لها، وحال حاجته لكورسات معينة لتنمية مهاراته تجرى له مثل هذه الاختبارات.

وأوضح أن الحجم الأكبر المعتمد في مكتب تنسيق الجامعات الحكومية هو النظام الذي يعتمد على الدرجات، لكن هذه التجارب المتعددة في منظومة التعليم بمصر، تشير إلى وجود أنظمة متعددة في القبول رغم تفاوت حجمها لكنها موجودة.