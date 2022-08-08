موقع تنسيق تقليل الاغتراب 2022 للطلاب.. اعرف التفاصيل الكاملة

يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور بعد ظهور نتيجة الثانوية عن موقع تنسيق تقليل الاغتراب 2022 للطلاب، وذلك للتحويل بين الكليات فى المحافظات المختلفة، تزامنا مع فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة، بدء من يوم الخميس الموافق11 أغسطس 2022 وحتى يوم الاثنين الموافق 15 أغسطس 2022.

بدء تنسيق تقليل الاغتراب بعد الانتهاء من المرحلة الثانية

وعن موقع تنسيق تقليل الاغتراب 2022 لطلاب الثانوية العامة، أوضحت التعليم العالي أنَّه يتمّ التقديم لتقليل الاغتراب من هذا الرابط ، مشيرة فى بيان لها أن مرحلة تقليل الاغتراب تبدأ بعد الانتهاء من المرحلة الثانية وإعلان نتائج القبول بها.

ومن خلال موقع تنسيق تقليل الاغتراب 2022 لطلاب الثانوية العامة، يتم التحويل بين الكليات وإعلان نتائج مرحلة تقليل الاغتراب.

وأوضحت وزارة التعليم العالي، في بيان لها، أنه سيكون متاحا لطلاب الثانوية العامة خلال التنسيق، قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة وعلى الطالب اختيار رغباته من بينها.

وأشارت إلى أن موقع التنسيق لطلاب الثانوية العامة يعرض أيضًا الحد الأدنى للقبول بالكليات في السنوات السابقة لتستطيع بناء تصور عن الكليات المناسبة لمجموعك.

وناشدت التعليم الطلاب بضرورة مناقشة ترتيب الاختيارات مع الأسرة بعناية، وذلك حتى تكون الاختيارات التي يبديها ممثلة تماما لرغبات وقدرات الطالب ومجموع المواد المؤهلة الناجح فيها.

برنامج الحاسب لن يختار الكليات خارج النطاق الجغرافي

ولفتت وزارة الترية والتعليم إلى أنه إذا قام الطالب باختيار كلية خارج النطاق الجغرافي المحدد له، فإن برنامج الحاسب الخاص بالتنسيق سيخطره على الفور بأن الرغبة تتعارض مع التوزيع الجغرافي، وعلى الطالب أن يقوم بتعديل الرغبة واختيار الرغبة الصحيحة باستخدام الأسهم، مشيرة إلى أنه لن يتم قبول رغبات الطالب إلا بعد استيفاء كل الرغبات (75 رغبة).