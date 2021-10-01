الأحد.. بدء تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2021

أعلنت وزراة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021، للطلاب الثانوية العامة 2021، الناجحين في الدور الأول والثاني، كما أعلنت موعد بدء مرحلة تقليل الاغتراب حيث سيجري فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة وكذلك طلاب المرحلتين الأولى والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب، للتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفي حدود النسبة المقررة (10%)، وذلك وفقاً للطاقة الاستيعابية، خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 3 أكتوبر 2021، حتى يوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر 2021، عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، وفقاً للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن المتضمنة ما يلي:

· التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

· التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

· الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

· التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

· لا توجد تحويلات ورقية.

· التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

· استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

· تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة

ونوهت الوزارة إلى أنه يسمح للطالب الذي جرى ترشيحه في التنسيق لأحد المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.