تعرف على موعد تنسيق تقليل الاغتراب 2021

يعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبد الغفار، خلال الأيام القليلة المقبلة، موعد تنسيق تقليل الاغتراب 2021 ، وذلك بعد الكشف عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 للجامعات الحكومية، التي من المقرر أن يكشفها خلال المؤتمر الصحفي المقرر عقده خلال 72 ساعة، من غلق باب تسجيل الرغبات للمرحلة الثانية، في الساعة السابعة مساء غد الأحد، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلي للجامعات واللجنة العليا للتنسيق بشأن تحديد مواعيد انطلاق مراحل التنسيق المختلفة، وكذلك مواعيد نتائجها.

موعد تنسيق تقليل الاغتراب 2021 بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

ويبحث المئات من طلاب الثانوية العامة المسجلين بالمرحلة الأولى والراغبين في التحويل بين الكليات المختلفة، عن موعد تنسيق تقليل الاغتراب 2021. وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي أن من المقرر أن تنطلق مرحلة تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية بعد الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 للقبول بالجامعات المختلفة، حيث سيتم الإعلان عن الحدود الدنيا للقبول بالكليات للعام الجامعي الجديد 2021، وكذلك الإعلان عن موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2021 والأماكن الشاغرة لطلابها وكذلك الإعلان عن موعد انطلاق تنسيق شهادات الدبلومات الفنية 2021.

تنسيق تقليل الاغتراب يخضع لعدد من القواعد والاشتراطات

وأوضحت المصادر، أنه بعد انتهاء المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات سيتم تحديد موعد تنسيق تقليل الاغتراب 2021 لطلابها أسوة بالمرحلتين الأولى والثانية، في إطار تحقيق الشفافية والنزاهة ومبدأ تكافؤ الفرص، مشيرة إلى أن تنسيق تقليل الاغتراب يخضع لعدد من القواعد والاشتراطات التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أبرزها أن يتم التحويل في إطار نسبة الـ10% من إجمالي عدد الطلاب المسجلين لكل مرحلة، وفي حدود قواعد التوزيع الجغرافي.