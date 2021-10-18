تسدل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعمال مكتب تنسيق الجامعات الرئيسي، بجامعة عين شمس بنهاية الشهر الحالي، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، حيث يواصل مكتب التنسيق من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق، الكشف عن باقي نتائج تنسيق مراحل الجامعات المختلفة، ومنها الكشف عن رابط نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2021.

رابط نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2021-2022

وقال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على التنسيق، إنّ مكتب التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نجح خلال الفترة الماضية في تنسيق رغبات أكثر من 850 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل التعليمية في الجامعات والمعاهد وغيرها.

وأكد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على التنسيق، أنّ الفترة الحالية تشهد الكشف عن رابط نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2021 للطلاب الذين يرغبون في التحويلات بين المعاهد المختلفة والكليات، وفقا للقواعد والاشتراطات التي حددها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية في هذا الشان، والتي تهدف في النهاية إلى تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

رابط نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2021 على موقع التنسيق

ولفت رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على التنسيق، إلى أنّ المعلومات الخاصة بقواعد التحويل بين الكليات والمعاهد لطلاب الدبلومات الفنية المختلفة، متاحة عبر رابط نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2021 -2022 للكليات والمعاهد الموجود على الانترنت و بوابة الحكومة المصرية، لافتا إلى أنّ أبرز القواعد تتمثل في أنّ الغرض الأساسي من تحويل الطالب بعد ترشيحه عن طريق مكتب التنسيق، هو تقليل اغتراب الطالب ليلتحق بكلية في المنطقة الجغرافية (أ)، وليس الغرض من التحويل تغيير رأي الطالب وإعادة ترشيحه في موقع آخر.