تنسيق الكليات 2022.. موعد فتح تحويلات تقليل الاغتراب أمام الطلاب

تنسيق الكليات 2022 يحتل أهمية خاصة لدى الطلاب وأولياء الأمور عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة، وعلى أساسه أجابت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان، عن التساؤل الخاص بموعد فتح تحويلات تقليل الاغتراب أمام الطلاب.

تنسيق الكليات 2022.. موعد فتح تحويلات تقليل الاغتراب

وقالت الوزارة إن فتح تحويلات تقليل الاغتراب أمام الطلاب يتم عقب إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق، حيث يتم فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية معًا، مؤكدة أن النتيجة تعلن في حدود النسبة المقررة، وهي 10% وفقًا للطاقة الاستيعابية للكلية المراد التحويل إليها.

تنسيق الكليات 2022.. موعد إعلان نتيجة التحويلات

وأضافت الوزارة أن التحويلات تكون في إطار المنطقة الجغرافية (أ) وهي الجامعة أو الجامعات الأقرب لإدارة الطالب التعليمية، موضحة أن التحويل لمرة واحدة فقط ولا يوجد تحويل ثلاثي، وبعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة، يتم فتح باب التحويلات للمرحلة الثالثة بنفس القواعد.

وأشارت وزارة التعليم العالي إلى أنه يمكن للطالب معرفة الكلية المرشح لها بشكل نهائي بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، وطباعة بطاقة الترشيح المتضمنة الكلية المرشح لها، لافته إلى أنه لا يحق للطالب إعادة ترشيحه مرة أخرى بعد إعلان نتيجة التنسيق.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى 2022

يُذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت عن الحد الأدنى للمرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة 2022 في تنسيق الكليات 2022، موضحة أن تسجيل الرغبات سيكون متاحًا اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 11 /8/ 2022 وحتى يوم الاثنين الموافق 15 /8/ 2022.

وأكدت الوزارة أن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى لطلاب الشعبة العلمية 89.02% فأكثر وعدد الطلاب: 22475 ولطلاب الشعبة الهندسية 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر وطلاب الشعبة الأدبية: 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر.