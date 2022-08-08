حبس خطيب «فتاة البحيرة» بتهمة هتك عرض قاصر.. لقيت مصرعها على يد العشيقة

مفاجآت عديدة أسفر عنها التحقيق مع المتهمة بقتل خطيبة حبيبها السابق في مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، بدافع الانتقام منه، حيث خنقتها وألقت جثتها داخل الأراضي الزراعية قبل عدة أيام.

وأمرت جهات التحقيق بعد الاستماع إلى أقول المتهمة بإحضار خطيب المجني عليها «حبيب المتهمة السابق»، للتحقيق معه فيما ذكرته المتهمة بوجود علاقة جنسية جمعته معها منذ ما يقرب من عامين مستغلا صغر سنها، حيث تبلغ من العمر 15 عاما.

حبس المتهم

وبسؤال المتهم، أقر بوجود علاقة عاطفية بينه وبين المتهمة تطورت إلى علاقة جنسية بينهما، مشيراً إلى أنه تركها لسماع أنباء تشير إلى سوء سمعتها، وقرر التقدم لخطبة المجني عليها.

وبالعرض على المستشار أحمد وحيد مدير نيابة مركز كفر الدوار، قرر حبس المتهمة رحمة فرحات أربعة أيام احتياطيا بتهمه قتل المجني عليها، وحبس المتهم مصطفى فتحي أربعة أيام احتياطيا بتهمه خطف المتهمة رحمة فرحات وهتك عرضها.

العثور على جثة فتاة

وعثر الأهالي في مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة على جثة فتاة ملقاة وسط الأراضي الزراعية، وبها عدة سحجات وآثار شبهة جنائية، ولم يعثر على متعلقات شخصية لها، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن الجثة لفتاة تدعى أنغام محمد، ومقيمة بدائرة ذات المركز.

ووجه اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة بسرعة تشكيل فريق بحث جنائي لمعرفة ملابسات الحادث، وبتقنين الإجراءات ضُبطت المتهمة، واعترفت بارتكاب الواقعة.