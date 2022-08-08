علاقة آثمة وراء مقتل فتاة على يد عشيقة خطيبها بالبحيرة.. غرام وانتقام

أسفرت التحقيقات التى أجرتها جهات التحقيق مع المتهمة بقتل خطيبة حبيبها السابق في محافظة البحيرة، إلى وجود علاقه عاطفية بين المتهمة رحمة فرحات والخطيب مصطفى فتحي.

وأشارت المتهمة إلى وجود علاقه جنسية آثمة بينها وبين خطيب المجني عليها أنغام رجب، حيث استغل الخطيب صغر سن المتهة البالغة 15 عاما على مدار أكثر من عامين، وطلب منها أموالا لتدبير احتياجات الزواج.

محاولة إنهاء حياتها

وأضافت المتهمة، أن «مصطفى» بدأ في الابتعاد عنها، فحاولت التخلص من حياتها عبر تناول مبيد حشري، إلا أنه تم إنقاذها، ونُقلت إلى المستشفى الجامعي بالإسكندرية وتلقت العلاج هناك.

وتابعت أن المتهم عقب ذلك تقدم لخطبة المجني عليها المتوفاة، وعقب علمها بذلك قررت الانتقام منه فى شخص خطيبته.

وأضافت المتهمة، أنها تربصت لها حال ذهابها لعملها واستدرجتها الى الأراضي الزراعية للمرور خلالها لوجود سرادق عزاء بالطريق الرئيسي، وبمجرد ابتعادهما عن أعين المارة باغتت المجني عليها وخنقتها بقوة وطرحتها أرضا، حتى تأكدت من وفاتها، ثم استولت على هاتفها المحمول وذهبت لمنزلها.

انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة

وأمرت جهات التحقيق بندب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المتهمة، لبيان صحة واقعه الاعتداء الجنسي عليها.

وبسؤال «مصطفى»، أقر بوجود علاقة جنسية بينه وبين المتهمة، وأنه تركها لسوء سمعتها وتقدم لخطبة المجني عليها.

وشهدت إحدى قرى مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة واقعة مؤسفة، حيث عثر الأهالي على جثة فتاة ملقاة وسط زراعات الذرة، وبها آثار خنق.

وتلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة كفر الدوار يفيد العثور على جثة فتاة، وتوافر الشبهة الجنائية، وعلى الفور وجه بتشكيل فريق بحث جنائي لمعرفة ملابسات الحادث.