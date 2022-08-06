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العثور على جثة فتاة في أرض زراعية بالبحيرة.. «حبيبة خطيبها تخلصت منها»

كتب:

كريم عثمان
08:40 م | السبت 06 أغسطس 2022
جثة ــ صورة أرشيفية

جثة ــ صورة أرشيفية

كشف رجال الأمن ملابسات بلاغ تلقاه مركز شرطة كفر الدوار بمديرية أمن البحيرة، يفيد بالعثور على جثة فتاة مُلقاة بإحدى الأراضى الزراعية كائنة بدائرة المركز، بها سحجات وخدوش ولم يعثر على ثمة متعلقات.

بالفحص تبين أن المجني عليها مقيمة بدائرة المركز، وتم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة «فتاة - مقيمة بذات المركز».

فتاة وراء ارتكاب الجريمة

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمة وأمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بـ ارتكاب الواقعة؛ انتقامًا من المجنى عليها لخطبتها لأحد الأشخاص كانت ترتبط به عاطفيًا، إذ قامت باستدراجها حال سيرهما بمحل الواقعة إلى طريق فرعي يمر على الأرض الزراعية محل العثور على المجني عليها، ولدى وصولهما قامت المتهمة بمغافلتها والتعدي عليها وخنقها حتى فارقت الحياة.

واستولت المتهمة على الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليها، ولاذت بالهرب متوجهة إلى منزلها، وعقب وصولها لمنزلها أخبرت والدها فأخذ منها هاتف المجني عليها وقام بإخفائه بأرضه الزراعية، وأمكن ضبط والدها وتم العثور على الهاتف المحمول.

 

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بقلم كريم عثمان