«القوى العاملة»: تعيين 532 شابا منهم 4 من ذوي القدرات بالأقصر

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر 532 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ودون مؤهل، منهم 4 من ذوي القدرات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، الذي بلغ عددهم 1574 شاباً، كما تمّ استخراج 1334 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة.

استخراج 1334 شهادة قياس مستوى المهارة

وأوضح سعفان أنَّ المديرية صرفت منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعياً وصحياً منها 12 منحة مواليد بـ 24 ألف جنيه ، و4 منح زواج بإجمالي 12 ألف جنيه، ومنحة وفاة أحد أقارب عامل بمبلغ 2000 جنيه، و4 آلاف جنيه لعمل عمليات جراحية صغرى لعاملين، من المسجلين بقاعدة بيانات المديرية.

التفتيش على 321 منشأة

تلقى وزير القوى العاملة تقريراً بذلك من مدير المديرية عبده هاشم عن إنجازات المديرية عن شهر يوليو الماضي، مشيراً إلى أنَّه في مجال التفتيش العمالي ورعاية القوى العاملة قامت المديرية بالتفتيش على 321 منشأة دوري وحملات، وأسفر ذلك عن تحرير 11 محضرًا للمنشآت المخالفة، وبحث شكوى، وتنظيم ندوتين.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية، فتشت المديرية على 150 منشأة، مع إجراء 8 حملات نوعية، وأسفر التفتيش عن تحرير 83 محضراً، كما تلقت المديرية 54 شكوى عمالية، تمّ تسوية 4 منها ودياً، وإحالة 23 شكوى منها إلى القضاء، و 27 شكوى أخرى ما زالت تحت البحث والدراسة، فضلا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة نحو 160 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكّد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي التابعة للمديرية.

أما في مجال التدريب المهني، فقد نظمت المديرية دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة لـ 10 متدربات وذلك بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة أمام ساحة الإمام الطيب ضمن مبادرة «مهنتك مستقبلك».