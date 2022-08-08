الجامعة اليابانية: منح دراسية لأبناء الشهداء والمتفوقين علميًا.. «فيديو»

قال الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية، إنّ أسلوب التدريس ومحتوى المناهج في الجامعة مختلف، موضحًا أن الجامعة لديها الكثير من البرامج الهندسية، بينها «الهندسة الصناعية وهندسة الكهرباء وميكا ترونكس وهندسة حاسبات والصيدلة والعمارة وعلوم الحاسبات».

مصروفات الهندسة.. 80 ألف جنيه بالجامعة اليابانية

وأضاف رئيس الجامعة المصرية اليابانية خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وهدير أبو زيد: «مصروفات الهندسة 80 ألف جنيه، و85 ألف جنيه لكليات الصيدلة، وكليات علوم الحاسب 62 ألف جنيه، والجامعة تضم سكنًا للطلاب وحمام سباحة مغلق وجيم مغلق كما توجد منح دراسية للطلاب المتفوقين علميا ورياضيا».

منح كاملة لأبناء الشهداء

وتابع رئيس الجامعة المصرية اليابانية: «الجامعة أقرت منحًا دراسية كاملة لأبناء الشهداء، وتقبل الجامعة الجمع بين أكثر من منحة، فلو كان الطالب مستواه التعليمي يقبل منحة الـ 50% فإنه يحصل عليها، وإذا كان مستواه الرياضي يقبل منحة الـ 50% فإنه يحصل عليها أيضا، أي أنه يحصل على منحة كاملة».

وأردف رئيس الجامعة المصرية اليابانية أنه تم اختيار الجامعة من الحكومة اليابانية لمنح الطلاب الأفارقة الدراسية بالأسلوب الياباني، مثل منحة «التيكاد»، وكان عددها 150 منحة ستنتهي هذا العام وسيتم تجديدها، وقدم على هذه المنح أكثر من 5 آلاف طالب.