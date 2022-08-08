خطوات تقديم تظلمات الثانوية العامة 2022.. يبدأ اليوم ولمدة 10 أيام

بدأ طلاب المرحلة الثانوية، اليوم، تقديم طلبات تظلمات الثانوية العامة 2022 عبر الموقع الذي خصصته وزارة التربية والتعليم، ولمدة 10 أيام، لذلك ترتفع عمليات البحث بشأن التفاصيل والخطوات الواجب اتباعها لتقديم التظلم بشكل صحيح.

وفي هذا الصدد، يعرض موقع «الوطن» في إطار سلسلة الموضوعات الاخبارية التي يقدمها للقارئ في مجال أخبار التعليم، خطوات تقديم طلب تظلمات الثانوية العامة 2022 بالتزامن مع بدء تقديم الطلبات عبر الموقع الذي خصصته وزارة التربية والتعليم في السطور التالية.

رابط تقديم طلبات تظلمات الثانوية العامة 2022

ويمكن لطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور تقديم طلبات تقديم تظلمات الثانوية العامة 2022 عبر موقع مركز معلومات وزارة التربية والتعليم «خدمات إلكترونية – بوابة الثانوية العامة» أو يمكن الدخول بشكل مباشر من هنــا.

خطوات تقديم تظلمات الثانوية العامة 2022

وبحسب وزارة التربية والتعليم، فإنّ خطوات تقديم تظلمات الثانوية العامة 2022، بسيطة وكما يلي:

- الدخول على موقع تظلمات الثانوية العامة 2022 من خلال الضغط على الرابط من هنــا.

- تسجيل المديرية التي حصل منها الطالب على شهادة الثانوية العامة، إضافة إلى رقم الجلوس، ثم الضغط على «تسجيل دخول».

- إدخال بيانات الرقم القومي الخاص بالطالب، والتي تتضمن الرقم القومي، ومحافظة الميلاد، تاريخ الميلاد، النوع، وأخيرًا الضغط على «تدقيق الرقم القومي».

- تظهر نتيجة الطالب، ويحدد عدد المواد التي يحتاج إلى التظلم عليها.

- يظهر رقم يسدد من خلاله الطالب قيمة الرسوم وهي 300 جنيه عن كل مادة، من خلال أحد منافذ الدفع البنكي المخصصة لذلك وهي: «البريد المصري، فوري، وقتي، إيجي باي، سداد، ضامن، أمان، مصاري، بيي، ممكن، طلقة، موجة، خالص موبايل، أموال».

- بعد تسديد قيمة الرسوم في المنافذ التي حددتها وزارة التربية والتعليم، يدخل الطالب مرة أخرى على موقع التظلم، ويختار المواد التي يريد التظلم فيها.

- يتابع الطالب الموقع بشكل يومي لمعرفة موعد وتاريخ التوجه للاطلاع على التظلم، ويُسمح باصطحاب ولي الأمر فقط، وحال التخلف عن الموعد يسقط حق الطالب في التظلم أو تقديم طلب آخر.

- يتجه الطالب في الموعد المحدد للإدارة التي يحددها موقع التظلمات، ويسلم صورة ضوئية واضحة لبطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر.

- يطلع على صورة البابل شيت، ونموذج الإجابة ويبدأ في المقارنة، ويحق له كتابة ملاحظات والتوقيع على النتيجة.

- بعدها ينتظر الطالب نتيجة التظلم سواء القبول أو الرفض.

- حال قبول تظلم الطالب وإضافة درجات إلى المادة يحق له استرداد قيمة الرسوم التي دفعها للتظلم.