التخطيط: مصر من أوائل الدول التي عملت على توطين أهداف التنمية المستدامة الـ17

اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لمناقشة الاستعداد ليوم الشباب الذي يقام في إطار استضافة مصر مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP 27 في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.

وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة هالة السعيد، الاستعدادت لمؤتمر تغير المناخ COP 27، مشيرة إلى الأنشطة الشبابية التي تنفذها الوزارة في المجالات التنموية والتوعوية المختلفة، لافتة إلى دور المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة –الذراع التدريبي للوزارة- وما يقدمه للشباب من برامج ومنح تدريبية، موضحة أنّه منذ 2020 تم تغيير مهام المعهد ليقوم بعملية التوعية لقضية التنمية المستدامة، وقضية الحوكمة على المستوى القومي.

توطين أهداف التنمية المستدامة

وأكدت السعيد خلال اللقاء، أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، مشيرة إلى أنّ مصر من أوائل الدول على مستوى العالم التي عملت على توطين أهداف التنمية المستدامة الـ17، حتى يصبح لدى كل محافظة خاصة لدى الشباب كمكون رئيسي، المعلومات الكافية عن تلك الأهداف داخل محافظاتهم.

تنمية الأسرة المصرية

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى ملف تنمية الأسرة المصرية وضبط معدلات النمو السكاني والارتقاء بخصائص السكان الذي تتولاه الوزارة بالتنسيق مع عدد من الوزارات، لافتة إلى أهمية دور الشباب في هذا الإطار، حيث تم البدء في إنشاء نوادٍ للتوعية بالقضية السكانية.

تأهيل الشباب لسوق العمل

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي، الاستعداد الدائم للتنسيق في أي نشاط يخص الشباب، مشيرًا إلى أهمية برامج بناء القدرات وتأهيل الشباب، وبناء الإنسان المصرى من خلال تحسين النمط الصحي، وتنمية الوعي الثقافي والعلمي وإطلاق المهارات الإبداعية واكتشاف ورعاية الموهوبين، وتأهيل الشباب لسوق العمل ونشر ثقافة العمل الحر.

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى الاستعدادات التي تجري للانتهاء من المدينة الشبابية بشرم الشيخ، والتي تعد صرح للشباب المصري والأفريقي، لافتًا إلى استضافة مصر مؤتمر شباب المناخ COY17، والذي يقام على هامش قمة الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، الذي تستضيفه مصر هذا العام بمدينة شرم الشيخ، ويضم مؤتمر شباب المناخ نحو 1500 شاب وفتاة من مختلف دول العالم الناشطين في مجال المناخ.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أنّ مؤتمر شباب المناخ COY17 فرصة جديدة لتلاقي شباب العالم على أرض مصر، ما يبرهن أنّ مصر هي أرض التلاقي للشباب من جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أنّ مؤتمر شباب المناخ COY يقام في نفس المدينة التي يقام فيها مؤتمر الأطراف، ويسبقه بعدة أيام وتخرج منه وثيقة تمثل صوت شباب العالم، ويتم تقديمها وعرضها على مؤتمر الأطراف COP، مشددا على ضرورة الإعداد الجيد له من خلال التدريب ورفع الوعي لدى الشباب في مجال تغير المناخ على المستوى المجتمعي.

كن سفيرًا

وأشارت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إلى مباردة «كن سفيرًا»، لافتة إلى تدريب نحو 2300 من الشباب في الدفعتين الأولى والثانية، الذين يمثلون جميع المحافظات مع مراعاة تمثيل ذوي القدرات الخاصة والنوع الاجتماعي، كما أشارت إلى مبادرة «سفراء المناخ» التي تقوم على تأهيل خريجي مبادرة «كن سفيرًا» ليكونوا متخصصين في موضوعات تغير المناخ استعدادًا لـCOP 27، ومبادرة "العقول الخضراء Green Minds" لطلاب المدارس.

التوعية بالتغيرات المناخية

واستعرض الدكتور عبدالله الباطش، مساعد وزير الشباب للسياسات والتنمية الشبابية الاستعدادات الخاصة بمؤتمر المناخ COP 27، والجهود الوطنية في مجال التوعية بالتغيرات المناخية بالتعاون مع وزارات الخارجية والبيئة، وأشار إلى إعداد أجندة وطنية متكاملة تتضمن مجموعة من البرامج الخاصة بمؤتمر المناخ.

ولفتت الدكتورة منى عصام، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط إلى تحديث رؤية مصر 2030، والتعاون مع وزارة الشباب فيما يخص إثراء الحياة الثقافية والرياضية.

واستعرضت الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030 المبادرات التي يقدمها المشروع لنشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال بين الشباب، مشيرة إلى الماجستير المهني في ريادة الأعمال وإدارة الابتكار بالتعاون مع جامعتي القاهرة وكامبريدج، كما أشارت إلى حملة «المليون ريادي» وحملة «ابدأ مستقبلك» لطلاب المدارس.

شباب من أجل التنمية

كما استعرض الدكتور محمد علاء، رئيس وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط؛ مبادرة «شباب من أجل التنمية»، التي تهدف إلى التوعية بأهداف التنمية المستدامة وتطبيقاتها في مصر والتوعية بالقضايا المحورية التي تعمل عليها الحكومة، مشيرا إلى أنّ المرحلة الأولى من المبادرة للعام الأكاديمي 21/2022 شارك بها 5 جامعات تمثل الأقاليم المصرية.

حضر اللقاء من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والدكتورة منى عصام، رئيس وحدة التنمية المستدامة، والدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030، والدكتور محمد علاء، رئيس وحدة حقوق الإنسان.

ومن وزارة الشباب والرياضة، اللواء اسماعيل الفار، رئيس قطاع الشباب، والدكتور عبدالله الباطش، مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، والدكتورة ياسمين العراقي، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط.