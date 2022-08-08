إيرادات فيلم تسليم أهالي تقترب من 6 ملايين جنيه في دور العرض

وصلت إيرادات فيلم تسليم أهالي في دور العرض أمس الأحد، إلى 900 ألف جنيه، احتل بها المركز الأول بين الأفلام الأخرى المنافسة، حسب ما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

إيرادات فيلم تسليم أهالي لدنيا سمير غانم

وحقق فيلم تسليم أهالي نجاحا كبيرا منذ عرضه في السينمات، ووصل إجمالي إيراداته لنحو 5 ملايين و500 ألف جنيه.

قصة فيلم تسليم أهالي

فيلم تسليم أهالي تدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي، حول علاقة دلال عبدالعزيز بالفنان بيومي فؤاد، حيث تربط بينهما علاقة حب قوية، وقرر أن يتقدم لها بعد فترة طويلة من الحب، ولكن يحدث خطأ حيث تخبر دلال ابنتها دنيا سمير غانم بأنّ هناك عريس سيأتي للمنزل، لكنها تفاجئ بأنّه لوالدتها وليس لها.

وجسّدت الفنانة دنيا سمير غانم دور «زاهية» في أحداث فيلم تسليم أهالي، وهي فتاة تبحث عن فرصة للزواج بعدما تقدم بها العمر، وتحاول أن تغير مكان عملها حتى تصل إلى غرضها.

ظهور دنيا سمير غانم بعد غياب 3 سنوات

وظهرت الفنانة دنيا بلوك مختلف دون مكياج، حيث تعود للسينما بعد غياب 3 سنوات عن الشاشة الكبيرة، ويشاركها البطولة الراحلة دلال عبدالعزيز، بيومي فؤاد، ولوسي، تأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوى.

يذكر أنّ الأفلام المنافسة لفيلم تسليم أهالي بطولة دنيا سمير غانم، هي: فيلم كيرة والجن بطولة كريم عبدالعزيز، وأحمد عز، وفيلم بحبك بطولة تامر حسني، وفيلم عمهم بطولة محمد عادل إمام.