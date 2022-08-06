فيلم تسليم أهالي يتصدر الإيرادات وبحبك في المركز الأخير

يواصل شباك تذاكر دور العرض السينمائية حالة النشاط الكبيرة التي يعيشها خلال هذه الفترة، خاصة مع طرح عدد كبير من الأفلام التي تستمر خلال هذه الفترة ونجح فيلم تسليم أهالى في تصدرها مؤخرا.

استطاع فيلم تسليم أهالي للفنانة دنيا سمير غانم، منذ اليوم الأول من طرح فى دور العرض السينمائية، تصدر شباك التذاكر وإزاحة فيلم كيرة والجن من صدارة الإيرادات.

تسليم أهالي في الصدارة

وبالفعل حافظ فيلم تسليم أهالى يوم أمس الجمعة على المركز الأول، وذلك بإيرادات بلغت 1,506,555 جنيه، حيث لاقى تفاعلًا كبيرًا من قبل الجمهور، خاصة مع عودة الفنانة دنيا بعد غياب، والتي يشاركها عددًا كبيرًا من الفنانين، منهم هشام ماجد وبيومي فؤاد ومحمد أوتاكا وعمرو وهبة وعددًا آخر من الفنانين، وهو من تأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوي.

أما المركز الثاني فكان من نصيب فيلم كيرة والجن للثنائي كريم عبد العزيز وأحمد عز، الذي حقق نسبة إيرادات بلغت 1,014,595 جنيه وذلك بعدما كان متصدرًا للإيرادات طوال الفترة الماضية.

ويشارك فى فيلم كيرة والجن عددًا كبيرًا من الفنانين، منهم كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبرى وسيد رجب وسلوى عثمان وتامر نبيل وعددًا آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد مراد واخراج مروان حامد.

محمد إمام يزيح تامر حسني

أما فى المركز الثالث، جاء فيلم عمهم للفنان محمد إمام وذلك بإيرادات بلغت 734,706 جنيه، ونجح في إزاحة فيلم بحبك لتامر حسني بعدما كان متقدما عليه خلال الفترة الماضية.

فيلم عمهم شارك في بطولته عددًا كبيرًا من الفنانين منهم، محمد إمام وسيد رجب ورياض الخولي وهدى المفتي وأحمد خالد صالح وأيتن عامر وعددًا آخر من الفنانين وهو من تأليف وسام صبري وإخراج حسين المنباوي .

أما فيلم بحبك لتامر حسني، فجاء فىي المركز الأخير بإيرادات بلغت 471,537 جنيه والذي شارك فيه هنا الزاهد وهدى المفتي وعددًا آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج تامر حسني.