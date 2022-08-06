بعد «تسليم أهالي».. 5 أفلام ينتظر الجمهور عرضها في صيف 2022

مجموعة متنوعة من الأفلام ينتظر الجمهور طرحها في دور العرض السينمائي خلال موسم صيف 2022، كان أحدثها فيلم «تسليم أهالي» للمخرج خالد الحلفاوي، والذي بدأ عرضه الأربعاء الماضي بعد سلسلة من التأجيلات، ويشهد عودة الفنانة دنيا سمير غانم للسينما بعد فترة طويلة من الغياب، منذ آخر أفلامها «لف ودوران» مع النجم أحمد حلمي عام 2016، وتتسع قائمة الأفلام المنتظرة.

أفلام تنتظر تحديد موعد عرضها

انتهى عدد كبير من صناع السينما من وضع اللمسات النهائية على أفلامهم، ولا ينقصهم سوى تحديد موعد عرضها في السينمات للجمهور المتعطش بعد فترة من الابتعاد بسبب جائحة كورونا وتبعتها على مدار العامين الماضيين، ومن أبرز الأفلام التي ينتظرها الجمهور «أخي فوق الشجرة» للمخرج محمود كريم، وبطولة الفنان رامز جلال، نشرت الشركة المنتجة الأفيش الدعائي للفيلم ولكنها لم تحدد بعد موعد عرضه في السينمات.

كشف المخرج محمد جمال العدل أنه انتهى من تصوير مشاهد فيلم «الملحد»، الذي يجمعه بالكاتب إبراهيم عيسى، ومن المنتظر أن يعلن عن موعد عرض الفيلم الذي يضم في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم محمود حميدة، حسين فهمي، شيرين رضا وأحمد حاتم.

الجمهور ينتظر منى زكي ما بين «الجواهرجي» و«القاهرة مكة»

بينما ينتظر الجمهور بفارغ الصبر فيلم «الجواهرجي» للمخرج إسلام خيري، والذي يجمع منى زكي ومحمد هنيدي للمرة الأولى منذ أكثر من 20 عاما، ودخل الفيلم مرحلة المونتاج ومن المقرر أن يتم الإعلان عن موعد عرضه خلال الفترة المقبلة، بينما كشف السيناريست محمد رجاء عن افتراب موعد عرض فيلم «القاهرة مكة» للمخرج هاني خليفة، وبطولة الفنانة منى زكي.

كما انتهى فريق عمل فيلم «مغامرات كوكو» للمخرج إسماعيل فاروق، من تصوير الفيلم، ومن المقرر تحديد موعد طرحه في السينمات خلال الموسم الصيفي الحالي، ويجمع في بطولته خالد الصاوي، شيرين رضا وبيومي فؤاد.