فيلم «تسليم أهالي» لـ دنيا سمير غانم يكسر حاجز المليون جنيه في ثاني أيام عرضه

حقق فيلم تسليم أهالي للفنانة دنيا سمير غانم نجاحا كبيرا منذ بداية عرضه في دور العرض السينمائية المختلفة، وتمكن من تصدر قائمة الإيرادات متفوقًا على فيلم كيرة والجن.

إيرادات فيلم تسليم أهالي

كما حقق فيلم تسليم أهالي لدنيا سمير غانم، أمس، في السينمات المختلفة مليون و148 ألف و140 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم على مدار اليومين الماضيين مليون و979 ألف و595 جنيها، وذلك حسب البيان الصادر من شركة دولار فيلم.

أبطال فيلم تسليم أهالي

فيلم تسليم أهالي من تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي، كما يشارك في بطولته مجموعة من النجوم وهم: دنيا سمير غانم، هشام ماجد، والفنانة الراحلة دلال عبد العزيز في آخر ظهور لها، بيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف منهم شيكو، محمد ممدوح، وغيرهم من الفنانين.

وحرص صناع العمل على تقديم إهداء للفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز والفنان الراحل سمير غانم على تتر بداية الفيلم حسبما كشف منتج العمل هشام جمال من خلال حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام».

كما بدأ عرض فيلم تسليم أهالي يوم الأربعاء الماضي في دور العرض السينمائية المختلفة، وحرص أبطال العمل هشام ماجد ودنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان على حضور عرض الفيلم برفقة الجمهور والتقاط الصور التذكارية معهم.

رامي رضوان يشيد بفيلم تسليم أهالي

وأشار رامي رضوان بالفيلم موضحًا أنه يحتوي على كوميديا حقيقية، ونشر صور من حضور عرض الفيلم برفقة الجمهور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليها قائلا: «يسلم مجهودكم.. الفيلم عالمي، قصة لذيذة قوي وضحك كتير وكلكم هايلين ما شاء الله، وأجمل حاجة حبيبتي دلال عبدالعزيز وحبيبي سمير غانم ربنا يرحمهم».