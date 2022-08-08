أخبار البورصة المصرية.. تباين المؤشرات في منتصف التعاملات

شهدت أخبار البورصة المصرية، تباينًا في الأداء بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين، ليتراجع مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.72% إلى مستوى 10051.25 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 1.97%، عند مستوى 2028.68 نقطة.

وصعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 1.2%، في منتصف التعاملات عند مستوى 2958.74 نقطة، فيما تراجع مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 0.01% عند مستوى 1829.3 نقطة.

قيم وأحجام التداولات

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية نحو 685.6 مليار جنيه، من خلال التداول على 420.6 مليون سهم عبر تنفيذ 27.590 ألف صفقة، فيما جرى التداول على 180 سهما، وارتفعت 77 سهمًا، فيما انخفض 35 فقط واستقر 68 سهما دون تغيير.

رأس المال السوقي يسجل 670.022 مليار جنيه

سجل رأس المال السوقي في البورصة المصرية 670.022 مليار جنيه في بداية التداولات، بمكاسب تقدر بنحو 400 مليون جنيه.

ويتوقع حسام عيد، محلل مالي وخبير أسواق المال، أنَّ استقرار المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم الرئيسي 10000 نقطة قد يدفعه لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 10200 نقطة، وفي حالة ظهور عمليات بيع وجني أرباح بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي وهو 10200 نقطة قد يتجه المؤشر الرئيسي لاختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 10000 نقطة.