أخبار البورصة المصرية..3.7 مليار جنيه مكاسب والمؤشر الرئيسي يرتفع 2.1%

شهدت أخبار البورصة المصرية ارتفاعات جماعية في منتصف تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، ليصعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.4% إلى مستوى 10082.75 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 2.85%، عند مستوى 1966.06 نقطة.

وصعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 2.14%، في منتصف التعاملات عند مستوى 2896.57 نقطة، فيما ارتفع مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 0.76% عند مستوى 1823.96 نقطة.

قيم وأحجام التداولات

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية نحو 1.1 مليار جنيه، من خلال التداول على 437.7 مليون سهم عبر تنفيذ 34.148 ألف صفقة، فيما جرى التداول على 184 سهما، وارتفعت 105 أسهم، فيما انخفض 19 فقط واستقر 60 سهما دون تغيير.

رأس المال السوقي

وسجل رأس المال السوقي في البورصة المصرية 666.712 مليار جنيه في بداية التداولات، بمكاسب تقدر بنحو 3.7 مليار جنيه.

وتوقع خبراء أن تواصل البورصة المصرية ارتفاعها على مدار الأسبوع الجاري.

وتتوقع رنا حامد العضو المنتدب لشركة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، أن تشهد حركة المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تأرجحا ما بين مستوى 9800 و10000 نقطة، وقد يعاود الصعود إلى منطقة 10200 إذا استمرت عمليات الشراء من جانب المؤسسات بدعم من السيولة المرتفعة، وكذلك الأخبار الإيجابية مثل إعلان صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن إطلاقه الشركة السعودية المصرية للاستثمار.

من جانبه توقع حسام عيد، محلل مالي وخبير أسواق المال أن يستقر مؤشر البورصة الثلاثيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي 10000 خلال تعاملات الأسبوع الأمر الذي سوف يدفعه لاستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 10200 نقطة، وفي حالة ظهور عمليات بيع وجني أرباح بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي قد يتجه المؤشر الرئيسي لاختبار مستوى الدعم الرئيسي 9800 نقطة.