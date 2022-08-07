أخبار البورصة المصرية.. ارتفاعات جماعية و6.6 مليار جنيه مكاسب سوقية

شهدت أخبار البورصة المصرية، ارتفاعات جماعية في أداء المؤشرات بنهاية تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ أغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» على ارتفاع بنسبة 0.8% عند مستوى 10123.81 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 4%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 1989.56 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» عند مستوى 2923.75 نقطة بارتفاع نسبته 3.10%.

مؤشر «إيجي إكس 50» يصعد بنسبة 1.07%

صعد مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، بنسبة 1.07%، ليغلق عند 1829.55 نقطة، وبلغت قيم التداولات 1.9 مليار جنيه، من خلال التداول على 945.3 مليون سهم، وتنفيذ 66.165 ألف صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 192 سهمًا، إذ ارتفع 123 سهمًا، وانخفض 16، واستقر 53 سهمًا.

رأس المال السوقي

اختتم رأس المال السوقي تعاملات أولى جلسات الأسبوع عند مستوى 669.598 مليار جنيه، بمكاسب 6.6 مليار جنيه.

«إيجي إكس 30» يختبر مستوى 10000 نقطة

وقال حسام عيد المحلل المالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إنّ مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، أغلق مرتفعًا بفضل استمرار الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء.

وأضاف «عيد» في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ استقرار المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم الرئيسي 10000 نقطة قد يدفعه لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 10200 نقطة، وفي حالة ظهور عمليات بيع وجني أرباح بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي وهو 10200 نقطة قد يتجه المؤشر الرئيسي لاختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 10000 نقطة.

مؤشر EGX70 يستهدف مقاومة 2000 نقطة

وتابع: «فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، شهد أيضا أداء إيجابيا اليوم، بفضل استمرار الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة، التي شهدت صعودا جماعيا بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي واتجاه المستثمرين الأفراد المصريين والأجانب نحو الشراء، الأمر الذي انعكس إيجابا على أداء المؤشر السبعيني ودفعه لاختراق واستعادة مستوى المقاومة الرئيسي 1960 نقطة.

وتوقع عيد، أن المؤشر بهذا الأداء متجها لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي 2000 نقطة مدعوما باستمرار نشاط الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة، وفي حالة ظهور عمليات بيع وجني أرباح بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي قد يتجه المؤشر السبعيني لاختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 1960 نقطة.