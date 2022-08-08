رئيس «مصر للمعلوماتية»: مناهجنا تواكب الجامعات الدولية المرموقة

قالت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، إنّ الجامعة أهلية تخصصية أنشأتها الدولة، وتضم تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحةً: «لدينا كلية هندسة خاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثل الاتصالات والإلكترونيات وهندسة الحاسب والروبوتات والهندسة الصناعية، بالإضافة إلى كلية علوم الحاسب والمعلومات».

كلية تكنولوجيا الأعمال

وأضافت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية خلال لقائها ببرنامج صباح الخير يا مصر، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وهدير أبو زيد: «لدينا كلية تكنولوجيا الأعمال، أي أننا نتحدث عن إدارة الأعمال مع التخصصات المتأثرة بتكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب، بالإضافة إلى كلية إدارة تكنولوجيا الأعمال، وتحليل الأعمال».

لدينا كليات تقبل طلاب علمي رياضة فقط مثل الهندسة

وتابعت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية: «لدينا كليات تقبل طلاب علمي رياضة فقط مثل الهندسة، بينما تقبل كليات علوم الحاسب طلاب العلمي بشعبتيه الرياضة والعلوم، ولدينا اتفاقيات دولية مع جامعات مرموقة، وبالتالي فإن مناهجنا متوائمة مع جامعات دولية مرموقة ويمكن للطالب أن يحصل على شهادة مزدوجة إذا حصل على تقديرات معينة في مستوى معينة، أي الشهادة من جامعتنا والجامعة الأجنبية، مقابل أن يسافر إلى الخارج في السنة الأخيرة للدراسة حتى يحصل على الشهادة الأجنبية».