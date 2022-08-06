بعد إعلان أوائل نتيجة الثانوية العامة 2022.. منح دراسية في الجامعات الأهلية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أوائل نتيجة الثانوية العامة 2022، صباح اليوم، في الشعبة الأدبية والعلمية «علمي علوم وعلمي رياضة»، موضحة أن نسبة النجاح هي 75.04%، لافتة إلى أن الامتحانات عُقدت ورقيًا بنمط الأسئلة الموضوعية التي تعتمد على الفهم، ومن هنا أعلنت عدد من الجامعات الأهلية الجديدة تفاصيل مهمة حول المنح الدراسية للطلاب المتفوقين.

في البداية، أكد الدكتور محمد النشار، وكيل مؤسسي جامعة حلوان الأهلية، أن الجامعة ستقدم مجموعة من المنح الدراسية للطلاب المتفوقين والمتميزين علميًا، فضلًا عن أصحاب الحالات الخاصة، مشيرًا إلى أن برامج الجامعة من الجيل الرابع في تخصصات علمية دقيقة تم تحديدها بفلسفة ابتكارية جديدة.

وأضاف «النشار» لـ«الوطن»، أن التقديم للجامعة يتوقف على ما يسمى بالمجموع الاعتباري أي درجة الطالب في الثانوية العامة، بجانب درجته في اختبارات القبول التي تُعقد للقبول بهذه الجامعات، لافتاً إلى أن الجامعات الأهلية الجديدة تقدم برامج تعليمية مميزة تواكب احتياجات سوق العمل.

تخفيضات لطلاب الثانوية العامة 2022

ذكرت جامعة بنها الأهلية، إنها ستمنح الطلاب الأوائل في نتيجة الثانوية العامة 2022 إعفاءً كاملًا من كافة الرسوم والمصروفات الدراسية وتخفيض 40% من مصروفات طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وأضافت الجامعة، في بيان لها، أنه سيتم متح الطلاب المتفوقين رياضيًا وفنيًا منح تصل إلى الإعفاء الكامل من كل الرسوم والمصروفات الدراسية، ولأبناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات المصرية الحكومية تخفيض للمصروفات الدراسية يصل إلى 25%.

«حسن»: الجامعة الأهلية لا تهدف للربح

قال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، إن الجامعة الأهلية لا تهدف للربح، موضحًا أنها تقدم تعليمًا على مستوى متميز لجميع الطلاب من خلال برامج بينية متخصصة.

وأضاف «حسن» لـ«الوطن»، أن الجامعة تبدأ الدراسة مع بداية العام الدراسي الجديد، موضحًا أنها تضمن برامج متخصصة في الطب والإعلام.