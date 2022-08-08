الصين تسجل 324 إصابة محلية العدوى بفيروس كورونا دون وفيات

سجّلت السلطات الصحية في الصين، 324 إصابة محلية العدوى بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، بينها 259 حالة في «هاينان»، فيما لم تعلن لجنة الصحة الوطنية، عن وفيات جرّاء الفيروس، ليظل إجمالي الوفيات ثابت عند 5226 حالة وفاة.

خروج 119 مريضًا من المستشفيات بعد تعافيهم

وأشارت اللجنة الصينية، في تقرير يومي، إلى خروج 119 مريضًا من المستشفيات بعد شفائهم، ليصل الإجمالي إلى 223770 شخصًا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا»، الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

الهند تسجل 41 حالة وفاة بـ«كورونا»

فيما سجّلت وزارة الصحة الهندية، 16167 إصابة جديدة بـ«كورونا»، و41 حالة وفاة، خلال الساعات الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 44161899 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 526730 حالة وفاة، وفقًا لما ذكره موقع «هندوستان تايمز»، الإخباري الهندي.

وأعلنت الوزارة الهندية، تعافي 15549 حالة من فيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء من «كوفيد 19»، إلى 43499659 حالة.

حصول 3475330 هنديًا على جرعات اللقاح المضاد للفيروس

وحصل 3475330 هنديًا خلال الساعات الـ 24 ساعة الماضية، على جرعات اللقاح المضاد لـ«كورونا».

وكانت وزارة الصحة الهندية طالبت 7 ولايات: «دلهي -كيرالا- كارناتاكا- مهاراشترا- أوديشا- تاميل نادو-تيلانجانا»، بإجراء اختبارات كافية للفيروس، وذلك على خلفية ارتفاع أعداد الإصابات بـ«كورونا».

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، قال مسؤول صحي، إن منطقة «ثين»، بولاية «ماهاراشترا»، سجلت 169 إصابة جديدة بـ«كورونا» ليرتفع الإجمالي إلى 735293 حالة، وفقًا لما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إنديا»، الهندية.

ووصلت إصابات فيروس كورونا، إلى 589 مليونًا و595 ألفًا و154 حالة عالميًا، فيما بلغت حصيلة الوفيات 6 ملايين و436 ألفًا و752 حالة وفاة، بينما تعافى 561 مليونا و069 ألفا و548 حالة، وفقا لما ذكره موقع «وورلد ميتر».