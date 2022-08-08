رامي صبري يكشف موعد طرح «ولسه ياما»: أغنية درامية

كشف الفنان رامي صبري عن موعد طرح أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان «ولسه ياما»، مشيرًا إلى أنها أغنية درامية بناءً على طلب جمهوره.

موعد طرح الأغنية

ونشر رامي صبري صورة له عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلق على الصور قائلًا: «صباح الفل عليكم أغنيتي الجديده (ولسه ياما) هتنزل يوم 10/8/2022».

كما تحدث عن نوع الأغنية، قائلا: «أغنيه دراما علشان بس الناس اللي بتطلب دايما مني الأغاني الحزينة معرفش إزاي وإحنا في الصيف وبهجة وكده بس حاضر».

وتابع: «الأغنية كلمات الشاعر الموهوب تامر حسين وألحان المتميز العزيز عزيز الشافعي وتوزيع ومكساج وماستر الموزع الموسيقي الكبير أسامه الهندي، بتمني الأغنية تعجبكم».

آخر أعمال رامي صبري

يذكر أن رامي صبري طرح مؤخرًا أغنية «أنتي جنان» عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي من كلمات عمر قريبة وإسلام الجريني، وألحان تيام علي، توزيع وماكساج وماستر جلال الحمداوي، وحققت الأغنية مشاهدات عديدة اقتربت من الـ4 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب.

وتقول كلماتها: لا دا أنتي جنان.. شمس ورسمها فنان.. العيون عربية كمان.. إيه بقى.. مش كدا عقلي أنا هيطير.. عينيكي بتجر من بصة.. شدت قلبي أتجر جمال رباني.. لأ لأ مش سحر.. ملفتة نجمة في وسط الجماهير.