رامي صبري يستكمل أغنياته الصيفية بـ«ولسه ياما»

يستعد الفنان رامي صبري، لطرح أغنيته الجديدة «ولسه ياما»، التي من المقرر أن يطلقها خلال الساعات المقبلة، عبر قناته بيوتيوب وكل حساباته الشخصية.

«ولسه ياما» من كلمات تامر حسين

أغنية «ولسه ياما» من كلمات تامر حسين، وهو التعاون الأول بينه وبين رامي صبري في عام 2022.

رامي صبري كان طرح مؤخرا اغنية «أنتي جنان»، من كلمات عمر قريبة وإسلام الجريني، وألحان تيام علي، توزيع وماكساج وماستر جلال الحمداوي.

وكانت تقول كلماتها:

كله عادي إلا أنتي شمس طالعة

كله حلو إلا أنتي بس روعة

شكلي وقعت فيكي أوبس اوعى

معدية وفوق

انتي قمر وسط ليل هادي

انتي جو موود جميل وصافي

جمالك متفصل مش عادي

مليانة رقة وذوق

«انتي جنان» من توزيع جلال الحمداوي

رامي صبري اعتمد خلال العامين الماضيين، على سياسة طرح الأغنيات السنجل، إذ أن آخر ألبوماته الغنائية، كان بعنوان «فارق معاك»، الذي طرحه عام 2019، وتضمن 10 أغنيات مع شركة مزيكا، وحقق الألبوم نجاحا كبيرا، ومنذ تلك الفترة وهو قرر الاعتماد على الأغنيات السنجل، إذ عقب الألبوم طرح أغنية حياتي مش تمام عام 2020، التي جاءت بالتزامن مع جائحة كورونا، والتي كانت تتماشى كلماتها مع الأحداث التي صاحبت أجواء الفيروس.

يذكر أن هذا العام، قدم صبري عددا كبيرا من الأغنيات الناجحة، من بينها أغنية «هي» التي حققت ملايين المشاهدات.