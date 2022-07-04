وصول ضحايا مستريح أسوان إلى المحكمة.. منصوب عليهم في مليار جنيه 

وصل منذ قليل، العشرات من ضحايا مصطفى البنك «مستريح أسوان»، إلى محكمة قنا الاقتصادية لحضور أولى جلسات محاكمته بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم؛ بزعم توظيفها في تجارة الماشية، إذ قاربت أموال عملية النصب لمليار جنيه، من مجموع أكثر من 10 آلاف مواطن تعرضوا لتلك العملية.

محامي ضحايا مستريح أسوان يكشف التفاصيل

وقال محمود حسين، محامي 200 شخص من ضحايا مستريح أسوان، إن جلسة اليوم جلسة موضوعية بعدما كانت الجلسة السابقة جلسة إجرائية للتحفظ على أموال المتهم.

وأضاف حسين لـ«الوطن»، أن الضحايا من جميع أنحاء مصر من الإسكندرية إلى أسوان، لافتًا إلى أن جلسة اليوم ستشهد طلب المدعين بالحق المدني تعويضات من المتهم، بالإضافة إلى سماع المحكمة لأقوال الشهود.

وأوضح أنه سيطلب تعويض مبدئي 100001 جنيه عن الموكلين الخاصين به، على أن يتم طلب تعويض نهائي بعد الحكم على المتهم وثبوت الإدانة عليه.

محكمة قنا تنظر قضية مستريح أسوان

جدير بالذكر أن محكمة قنا الاقتصادية تنظر اليوم الاثنين، أولى جلسات محاكمة المتهم مصطفى البنك، الشهير بـ مستريح أسوان بتهمة النصب الاحتيال على الأهالي بمحافظة أسوان.

كانت النيابة العامة بمحافظة أسوان، قد أحالت المتهم مصطفى البنك إلى المحاكمة الجنائية بدائرة جنايات قنا الاقتصادية التي كانت قررت تأكيد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال وممتلكات مصطفى البنك.

وجاء في أمر إحالة المتهم أنه تلقى أموالا من الأهالي بالنصب والاحتيال بعد أن أوهمهم بأرباح طائلة مزيفة، سهلت عليه جمع مبالغ قدرها 867771110 جنيه ثمانية وسبعة وستون مليونا وسبعمائة وواحد وسبعون ألفا ومائة وتسعة عشر جنيها مصريا لتوظيفها في تربية الماشية دون أن يكون مصرحا له بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988، كما امتنع المتهم عن رد المبالغ المستحقة للأهالي والمجني عليهم.