«الوطن» تنشر إيصالات مستريح أسوان.. نصب على ضحاياه بألف جنيه «صور»

تفاصيل جديدة في قصة مصطفى البنك، مستريح أسوان، كشفت عنها إيصالات حصلت عليها «الوطن»، وذلك تزامنا مع محاكمته في محكمة جنايات قنا الاقتصادية بتهمة الاستيلاء على نحو مليار جنيه حصل عليها من أكثر من 9 آلاف ضحية من كل أنحاء محافظات مصر، وغالبيتهم من محافظة قنا، من خلال شرائه رؤوس المواشي.

وحصلت «الوطن» على عدد من الإيصالات أعطاها مصطفى البنك للمزارعين كضمان بقيمة رؤوس المواشي، حتى تمكن من جمع نحو مليار جنيه، بحسب ما سجله الضحايا في البلاغات المقدمة.

مصطفى البنك يستولي على المواشي بالف جنيه

ودوّن على الإيصالات «مزارع أولاد البنك»، ثم اسم البائع، وعدد رؤوس المواشي وقيمتها نقدا، وفي خلفية الإيصالات قيمة ما تسلمه المزارع في البداية، وهي 1000 جنيه، وباقي المبالغ المستحقة وموعد استحقاقها.

ويذكر محمد محمود، أحد ضحايا المستريح من قرية البصيلية، في محافظة أسوان، أن مصطفى البنك كان يجمع المواشي من المزارعين دون مقابل، حيث كان صاحب رأس الماشية يأتي له في المزرعة ويسلمه جاموس أو أبقار أو جمال، مقابل إعطائه إيصال ومبلغ 1000 فقط لا غير، مع تحديد موعد 3 أسابيع لتسلم باقي المبلغ.

وتابع ثروت علي، أحد الضحايا، من محافظة أسوان، أن مصطفى البنك قضى على أسواق المواشي في أسوان وفي غالبية محافظات الصعيد، حيث كان هو السوق الكبير الذي يفد إليه جميع المزارعين الراغبين في بيع مواشيهم، واستثمر هو هذا الوهم وحقق ما أراد، حيث كانت رأس الماشية تسلم له بقيمة أعلى من قيمتها السوقية بـ5000 جنيه، والتاجر يشتريها من مزارع البنك بسعر أقل.

ويقول سعد محمد، إن مستريح أسوان خدع من تعامل معه، مشيرا إلى أنه آمن بمقولة «طول ما الطماع موجود، النصاب بخير»، فجميع الضحايا ذهبوا بمحض إرادتهم له، وكان حجم رؤوس المواشي المتدفق له يوميا كبير جدا، ما جعل الناس تصدق ما يفعله ومن ثم الاستثمار معه، ولكن حقيقة امره كُشفت بعد ذلك.

وتابع، أن مصطفى البنك تمكن من جمع وبيع أكثر من 20 ألف رأس ماشية، حصل منها على ملايين الجنيهات خلال 3 أشهر.

مستريح أسوان جمع الملايين خلال 3 أشهر

ووجهت جهة التحقيق في محافظة أسوان للمدعو مصطفى البدري مصطفى، 33 سنة، بدون عمل، ومقيم فى البصيلية بحرى مركز إدفو، أنه في غضون الأشهر من مارس إلى مايو عام 2022، استولى على رؤوس مواش من المزارعين بزعم توظيفها، وذلك بقيمة 867 مليونا و771 ألفا و119 جنيها بخلاف أرباحها، أي بمبلغ وصل إلى مليار جنيه.

تأجيل محاكمة مستريح أسوان إلى 8 أغسطس

وكانت محكمة جنايات قنا الإقتصادية، أجلت النظر في قضية مصطفى البدري، وشهرته مصطفى البنك، والمعروف إعلاميا بـ«مستريح أسوان»، إلى جلسة 8 أغسطس المقبل، للاطلاع على المستندات حول نشاطه كونه مرخص من عدمه.

ونظرت دائرة جنايات قنا الاقتصادية، أولى جلسات محاكمة المتهم مصطفى البنك، بتهمة جمع أموال من المزارعين، في حضور 200 ضحية.

وقال محمود عيد، محامي الضحايا، إن الجلسة تم تأجيلها من قبل هيئة المحكمة إلى 8 أغسطس المقبل، بناء على طلب من محامي المتهم مصطفى البنك، للاطلاع على المستندات.