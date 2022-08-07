غدًا.. نظر ثاني جلسات «مستريح أسوان» بتهمة الاستيلاء على 867 مليون جنيه

تنظر محكمة جنايات قنا الاقتصادية، غدا الاثنين، ثاني جلسات محاكمة «مصطفى البنك» مستريح أسوان، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وقال محمود عيد، محامي نحو 500مستريح من ضحايا مستريح أسوان مصطفى البنك وغيره، إن جلسة الغد، للمرافعة وتقديم الطلبات، لافتا إلى أنه سيضيف اتهامات جديدة في العريضة ضد مصطفى البنك بقيامه بالاختيار واستغلال المزارعين والحصول على مواشيهم، كونه السوق الأول والأخير في أسوان لقيامه رفع الأسعار.

وأضاف أن القاضي سيستمع إلى دفاع المتهم وهل تم تحقيق الطلبات التي طلبوها في الجلسة الأولى، على أنهم سوف يستخرجون إقرارا رسميا من الزراعي أن موكلهم مستريح أسوان مصطفى البنك مارس نشاط مرخص من عدمه.

وكانت محكمة جنايات قنا الاقتصادية، في مايو الماضي، استمعت لنحو 200 ضحية من ضحايا مصطفى البنك، الذي طالب بعضهم بالادعاء المدني.

ووجهت جهة التحقيق في محافظة أسوان، إلى مصطفى البدري مصطفى، الشهير بـ«مصطفى البنك» أو «مستريح أسوان»، 33 سنة، بدون عمل، ومقيم في البصيلية بحرى مركز إدفو، تهمة الاستيلاء على أموال المواطنين، وأنه في غضون الأشهر من مارس إلى مايو عام 2022، من خلال على رؤوس مواشي من المزارعين بزعم توظيفها، وذلك بقيمة 867 مليونًا و771 ألفًا و119 جنيهًا بخلاف أرباحها، أي بمبلغ وصل إلى مليار جنيه.

وكانت محكمة جنايات قنا الإقتصادية، أجلت النظر في قضية مصطفى البدري، وشهرته مصطفى البنك، مستريح أسوان، إلى جلسة 8 أغسطس المقبل، للاطلاع على المستندات حول نشاطه كونه مرخص من عدمه.