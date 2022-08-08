المتهمة بقتل خطيبة عشيقها بالبحيرة تمثل الجريمة.. استدرجتها لأرض زراعية

قامت المتهمة بقتل خطيبة عشقيها بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة بتمثيل الجريمة، وذلك وسط قوات الشرطة التي انتقلت برفقة المتهمة لعمل محاكاة.

وأمر المستشار أحمد وحيد مدير نيابة مركز كفر الدوار بانتداب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المتهمة رحمة فرحات، لبيان صحة واقعة الاعتداء الجنسي عليها، بحسب ما ذكرت خلال التحقيقات، حيث أشارت إلى أنها كانت على علاقة عاطفية بخطيب المجني عليها، وتطورت لعلاقة جنسية منذ عامين.

المتهمة تجمع أموالا لعشيقها

وتابعت المتهمة أنها أنهت حياة الضحية انتقاما من خطيبها الذي تركها وقرر الارتباط رسميا بالمجني عليها، مشيرة إلى أنها جمعت للمتهم أموالا خلال عامين من علاقتهما العاطفية لمساعدته على إتمام خطبتهما.

وذكرت المتهمة خلال التحقيقات، أنها حاولت التخلص من حياتها بتناول مبيد حشري، ونُقلت إثر ذلك إلى المستشفى الجامعي بالإسكندرية وجرى إنقاذها، وذلك بعدما قرر خطيب المجني عليها الابتعاد عنها.

قرار الانتقام

وتابعت المتهمة، أنها عقب خروجها من المستشفى بوقت قليل تلقت نبأ خطبة عشيقها من المجني عليها، فقررت الانتقام منه وإنهاء حياة الضحية، فاستدرجتها لأرض زراعية وأنهت حياتها.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة تلقت إخطارا من مركز شرطة كفر الدوار، يفيد العثور على جثة فتاة بأرض زراعية، ووجود شبهة جنائية، حيث تبين وجود آثار كدمات بالوجه وعدم وجود متعلقات المجني عليها.

وتشكل فريق بحث جنائي لكشف لغز العثور على جثة الفتاة، وتوصلت التحريات إلى أن حبيبة المتهم السابقة وراء قتل خطيبته، وضُبطت المتهمة وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة.