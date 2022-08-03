جهود أمنية لكشف لغز العثور على جثة فتاة وسط الزراعات بالبحيرة

عثر أهالي قرية «سيدي غازي»، التابعة لمركز كفر الدوار في محافظة البحيرة، على جثة فتاة ملقاة وسط الزراعات، وجرى التحفظ على الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي كفر الدوار العام، تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

إخطار أمني بالعثور على جثة فتاة وسط الزراعات

ورد إخطار إلى أجهزة مديرية أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة كفر الدوار، يفيد بعثور أهالي قرية «سيدي غازي» على جثة فتاة ملقاة وسط زراعات الذرة، بنطاق المركز، وجرى تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن الجثة لفتاة تُدعى «شيماء ر. س.»، 14 سنة، مقيمة بناحية «عزبة صيدناوي»، وجرى نقلها إلى مستشفى كفر الدوار.

مفتش الصحة يؤكد وجود شبهة جنائية

وبتوقيع الكشف الطبي على جثة الفتاة، أفاد مفتش الصحة بأن سبب الوفاة أسفكسيا الخنق، وتوجد شبهة جنائية في الوفاة، وجرى انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة وأداة الجريمة، كما وجه مدير أمن البحيرة بسرعة تشكيل فريق بحث جنائي لمعرفة ملابسات الحادث وضبط مرتكبيه.