الحكومة: 5 ملايين مستفيد من 131 خدمة إلكترونية عبر «مصر الرقمية» (فيديو)

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، قبل قليل، عبر حسابه الرسمي بوقع «يوتيوب»، تقريرا معلوماتيا «فيديو جراف» عن الخدمات التي تقدمها بوابة مصر الرقمية للمواطنين.

131 خدمة إلكترونية متاحة عبر بوابة مصر الرقمية للمواطنين

وذكر مركز معلومات الوزراء، في «الفيديو جراف»، أنّ بوابة مصر الرقمية تُقدم نحو 131 خدمة إلكترونية في مصر، موضحا أنّ الخدمات التي تقدمها البوابة، تتضمن: «الأحوال المدنية والشخصية، التموين والمركبات، الضرائب العقارية والسجل العقاري، الشهر العقاري والتوثيق، المحاكم والقضايا، والتأمين الاجتماعي والصحي».

وكان مركز المعلومات، أصدر تقريرا حديثا بعنوان «جهود على طريق التنمية.. الرقمنة في مصر»، جاء فيه أنّ التحول الرقمي أصبح توجها مهما للدولة المصرية، وخطوة أساسية لتيسير الخدمات وليس «رفاهية»، للتيسير على المواطنين، فضلا عن دوره في زيادة نسب الشفافية والمساءلة من جانب آخر.

19 مليون طلب استقبلتها بوابة مصر الرقمية حتى يونيو الماضي

وذكر «المركز»، أنّ بوابة مصر الرقمية تُقدم 131 خدمة يمكن طلبها عبر المنصة من 9 وزارات مختلفة، مشيرا لاستقبال البوابة 19 مليون طلب حتى شهر يونيو الماضي، بعدد مستخدمين قدره 5 ملايين نسمة.

ولفت المركز، إلى أنّ جهود التحول الرقمي تأتي على جدول أولويات حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بما يحدث طفرة في الخدمات الرقمية التي تقدمها الدولة.

وأوضح «معلومات الوزراء»، أنّ قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أعلى القطاعات نموا في مصر.

وأشاد التقرير أيضا بدور مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، واصفا إياه بـ«قلعة مصر الرقمية»، والذي أنشئ على مساحة 570 ألف متر مربع بتكلفة إجمالية نحو مليار دولار أمريكي.

كان مجلس الوزراء قد وافق خلال اجتماع للمجلس خلال شهر أكتوبر 2021، على مشروع قانون إنشاء صندوق «مصر الرقمية» لنشر الوعي بالخدمات الرقمية، والعمل على تقديمها، وتطوير آليات تقديم الحكومة المصرية للخدمات الإلكترونية، كأداة جديدة لتعزيز التحول الرقمي بالبلاد.